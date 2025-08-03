Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Futbolu güzelleştiren en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, yağmur çamur demeden takımlarını yalnız bırakmıyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için dikkat çeken bir liste hazırladı. Listede, futbolun en ateşli taraftarları yer aldı. Süper Lig'den iki takım da listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...
Giriş Tarihi: 03.08.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 20:37