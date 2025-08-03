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Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Futbolu güzelleştiren en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, yağmur çamur demeden takımlarını yalnız bırakmıyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için dikkat çeken bir liste hazırladı. Listede, futbolun en ateşli taraftarları yer aldı. Süper Lig'den iki takım da listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...

Giriş Tarihi: 03.08.2025 20:36 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 20:37
Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Dijital spor yayıncısı olan GiveMeSport (GMS), dünyanın en ateşli 10 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı.

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Hazırlanan listede Süper Lig'den sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, listedeki diğer takımlar dikkatleri çekti.

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU...

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

10 - FENERBAHÇE

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

9 - Kızılyıldız

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

8- River Plate

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

7 - Marsilya

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

6- Sparta Prag

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

5- AC Milan

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

4- GALATASARAY

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

3- Dinamo Zagreb

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

2- Hajduk Split

Futbolun en ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

1- Legia Varşova