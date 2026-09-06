Trend Galeri Trend Spor Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

Galatasaray'da gönderilmeyip takımda tutulan Gabriel Sara, 4 maçta 2 gol-2 asistlik katkısıyla en iyi sezon başlangıcına imza attı. İşte Cimbom'un reddettiği rakam...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 05.09.2026 23:25 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 07:11
Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

Başakşehir engelini Gabriel Sara'nın şık golüyle 3-2 aşan Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

90+1'de frikikten tabelayı yazan Sambacı, bu sezon 2 gol-2 asistle yıldızlaştı.

Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

Ligde 4 maçı da boş geçmezken skorer oyunuyla en iyi sezon başlangıcına imzasını attı.

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Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

Aslan, geçen sezon Mart ayında Brezilya Milli Takımı'na da davet edilen 27 yaşındaki orta saha için bu yaz gelecek teklifleri değerlendirmeye almış ve 30 milyon Euro fiyat biçmişti.

Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

Premier Lig'de oynama hayali kuran oyuncuyla Ada'dan Fulham, Aston Villa ve Newcastle United ile İtalya'dan Napoli ilgilendi.

Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

GALATASARAY GÖNDERMEDİ

Gelen teklifler 20 milyon Euro olunca yönetim, beklediği bonservis bedelini bulamayınca Brezilyalı ismi takımda tutma kararı aldı.

Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

Teknik direktör Okan Buruk da hem 8 hem de 10 numarada şans verdiği futbolcusundan vazgeçmedi.

Gabriel Sara gerçeği ortaya çıktı! Galatasaray transfere izin vermemiş...

Orta sahada Lucas Torreira ile iyi bir uyum yakalayan Sara, gösterdiği performansla Galatasaray'ın yeni transferi görüntüsü veriyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GABRİEL SARA #GALATASARAY #CİMBOM