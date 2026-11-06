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Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin yakın takibinde. Tecrübeli oyuncunun transfere dair kararı belli oldu.

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TUNCAY KURTULUŞ
Giriş Tarihi: 06.11.2026 07:16
Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin radarında.

Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

Crystal Palace'ın yanı sıra Aston Villa, Newcastle United ve Everton'ın da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

Leeds United'ın ise yaz transfer döneminde Sara hakkında bilgi aldığı belirtildi.

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Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

YENİDEN OYNAMAYA SICAK

Daha önce iki sezon Norwich City forması giyen Sara'nın, yeniden İngiltere'de ve Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

Brezilya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen deneyimli oyuncunun 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

Bu nedenle transferin gerçekleşmesi için sarı-kırmızılı yönetimle anlaşma sağlanması gerekiyor.

Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

20 MİLYON EURO KABUL GÖRMEMİŞTİ

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan Gabriel Sara için Eylül 2026'da 20 milyon Euro'luk tekliflerin Galatasaray tarafından reddedildiği belirtilmişti.

Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

Sarı-kırmızılılarda yönetimin bonservis beklentisini 30 milyon Euro olarak belirlediği aktarılmıştı.

Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

18 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, Gabriel Sara için 2024'te Norwich City'ye 18 milyon Euro bonservis ödemişti.

Gabriel Sara’dan transfere yeşil ışık! Premier Lig’den 4 talip

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray'da 14 maça çıkarken 2 gol ile 5 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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