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Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

Galatasaray, milli maçlar için verilen aradan sonra 29 günde Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 olmak üzere 7 maç oynayacak.

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İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:58
Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son dönemde istediği sonuçları alan Galatasaray, milli maçlar için verilen araya moralli girdi. Sarı-kırmızılılar, bir önceki milli aradan sonra 8 müsabakaya çıkarken, burada önemli sonuçlar elde etti.

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

Aslan, 5'i lig, 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere oynadığı mücadelelerde 7 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu.

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

Cimbom bu süreçte ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup ederken, Devler Ligi'nde Lille ve Stuttgart maçlarından galip ayrıldı, Barcelona'ya ise kaybetti.

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Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

Sarı-kırmızılılar, kalan 8 karşılaşmada rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Aslan ayrıca Gençlerbirliği, Konyaspor ve Stuttgart maçlarını da gol yemeden tamamladı.

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

29 GÜNDE 7 MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray, liglere verilecek araya kadar 7 karşılaşma yapacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 4'ünü evinde, 3'ünü deplasmanda oynayacak.

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

Aslan, söz konusu mücadeleler için 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Ligde Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ve AEK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

Ligde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki 2 maçta da iyi sonuçlar alarak avantaj yakalamak istiyor.

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

Galatasaray'ın, milli aradan sonra oynayacağı maçların fikstürü şöyle:

21 Kasım Cumartesi

Galatasaray - Samsunspor

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

24 Kasım Salı

Galatasaray - Aston Villa

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

30 Kasım Pazartesi

Beşiktaş - Galatasaray

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

4 Aralık Cuma

Galatasaray - Çaykur Rizespor

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

8 Aralık Salı

AEK - Galatasaray

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

12 Aralık Cumartesi

Eyüpspor - Galatasaray

Galatasaray 29 günde 7 maç oynayacak! İşte o zorlu maçların tarihleri

19 Aralık Cumartesi

Galatasaray - Alanyaspor

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör