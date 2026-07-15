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Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarında gözünü kararttı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 14.07.2026 22:26 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 07:13
Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Sarı-kırmızılılar, transferde dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Galatasaray, Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği yıldızı kiralamak istiyor.

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Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

VALVERDE RADARDA

Galatasaray, Real Madrid forması giyen Federico Valverde'yi transfer gündemine aldı.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Jose Mourinho'nun Uruguaylı orta sahayı gelecek sezon takımda düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Galatasaray, Federico Valverde'nin ayrılma ihtimali artınca nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

İKİ İSİM DEVREDE

Uruguaylı orta sahanın transferi için Fernando Muslera ve Lucas Torreira temas kurdu.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Galatasaray, Federico Valverde'nin kiralanması için görüşmelere açık olduğunu Real Madrid'e iletti.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Galatasaray'daki pozitif ortamı Federico Valverde'ye anlattı.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Federico Valverde'nin Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

27 yaşındaki Federico Valverde, 2026-2017 sezonu başında Real Madrid altyapısına transfer oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #REAL MADRİD #TRANSFER