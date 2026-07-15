Galatasaray, 90 milyon euroluk yıldızı istiyor! Kiralama hedefi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, transferde dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. Galatasaray, Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği yıldızı kiralamak istiyor. VALVERDE RADARDA Galatasaray, Real Madrid forması giyen Federico Valverde'yi transfer gündemine aldı. Jose Mourinho'nun Uruguaylı orta sahayı gelecek sezon takımda düşünmediği öğrenildi. Galatasaray, Federico Valverde'nin ayrılma ihtimali artınca nabız yoklamaya başladı. İKİ İSİM DEVREDE Uruguaylı orta sahanın transferi için Fernando Muslera ve Lucas Torreira temas kurdu. Galatasaray, Federico Valverde'nin kiralanması için görüşmelere açık olduğunu Real Madrid'e iletti. Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Galatasaray'daki pozitif ortamı Federico Valverde'ye anlattı. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Federico Valverde'nin Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor. 27 yaşındaki Federico Valverde, 2026-2017 sezonu başında Real Madrid altyapısına transfer oldu.