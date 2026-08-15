Trend Galeri Trend Spor Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi konusunda Lokomotiv Moskova ile anlaşma aşamasına geldi. Sarı-kırmızılılarda, genç on numaranın transferinin detayları netlik kazandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 15.08.2026 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 17:34
Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Galatasaray'da kurmaylar, on numara transferi konusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'un transferi için geri sayıma geçti.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu haftanın transfer açısından önemli olduğunu dile getirmişti.

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Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Okan Buruk, Çorum FK maçı sonrası şu sözleri dile getirmişti: "Bu hafta çok önemli. Transfer getirmemiz önemli olacak. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Kulübeden getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama hem forvet arkası hem kanat hem de santrfora ihtiyacımız var."

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki pazarlıklarda 25 milyon Euro üzerinden anlaşmanın sağlanma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Sarı-kırmızılıların teklifinde, sonraki satıştan pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

BU SEZON 2 GOL KATKISI

Aleksey Batrakov, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 5 maçta forma şansı buldu. 21 yaşındaki on numara, bu süreçte 1 gol ile 1 asist üretti.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Rus on numaranın, güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

12 KEZ MİLLİ OLDU

Aleksey Batrakov, genç yaşına rağmen Rusya Milli Takımı'nda 12 kez süre aldı ve 4 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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