Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Galatasaray'da kurmaylar, on numara transferi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'un transferi için geri sayıma geçti. OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu haftanın transfer açısından önemli olduğunu dile getirmişti. Okan Buruk, Çorum FK maçı sonrası şu sözleri dile getirmişti: 'Bu hafta çok önemli. Transfer getirmemiz önemli olacak. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Kulübeden getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama hem forvet arkası hem kanat hem de santrfora ihtiyacımız var.' ANLAŞMA ÇOK YAKIN A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki pazarlıklarda 25 milyon Euro üzerinden anlaşmanın sağlanma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılıların teklifinde, sonraki satıştan pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi. BU SEZON 2 GOL KATKISI Aleksey Batrakov, bu sezon Lokomotiv Moskova'da 5 maçta forma şansı buldu. 21 yaşındaki on numara, bu süreçte 1 gol ile 1 asist üretti. Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Rus on numaranın, güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor. 12 KEZ MİLLİ OLDU Aleksey Batrakov, genç yaşına rağmen Rusya Milli Takımı'nda 12 kez süre aldı ve 4 gol sevinci yaşadı.