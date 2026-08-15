Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde anlaşmaya yakın! İşte maliyeti

Okan Buruk, Çorum FK maçı sonrası şu sözleri dile getirmişti: "Bu hafta çok önemli. Transfer getirmemiz önemli olacak. Özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Kulübeden getirecek oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama hem forvet arkası hem kanat hem de santrfora ihtiyacımız var."