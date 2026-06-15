Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda yönetimin, teknik ekipten gelen rapor doğrultusunda kanat forvet takviyesi yapmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu doğrultuda Arjantinli yıldızı gündemine aldığı kaydedildi. BUENDIA RADARDA TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia ile ilgilendiği belirtildi. Aston Villa'nın Emiliano Buendia'yı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Galatasaray'da kadrodan ayrılacak isimlere göre; Emiliano Buendia transferi için hareket edileceği vurgulandı. SARA'YA TALİPLER Aston Villa'nın Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'ya ilgisi bulunuyor. Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın Emiliano Buendia transferinde pazarlıklarda bu konuyu gündeme almayacağı ifade edildi. 29 yaşındaki Emiliano Buendia, geride kalan sezonda Aston Villa'da 54 maça çıktı ve 11 gol ile 9 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Emiliano Buendia'nın Aston Villa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 29 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.