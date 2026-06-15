Trend Galeri Trend Spor Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom'un Arjantinli hücum oyuncusunu radarına aldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.06.2026 20:03
Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Sarı-kırmızılı takımda yönetimin, teknik ekipten gelen rapor doğrultusunda kanat forvet takviyesi yapmayı planladığı öğrenildi.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Galatasaray'ın bu doğrultuda Arjantinli yıldızı gündemine aldığı kaydedildi.

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Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

BUENDIA RADARDA

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Aston Villa'nın Emiliano Buendia'yı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Galatasaray'da kadrodan ayrılacak isimlere göre; Emiliano Buendia transferi için hareket edileceği vurgulandı.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

SARA'YA TALİPLER

Aston Villa'nın Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'ya ilgisi bulunuyor.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın Emiliano Buendia transferinde pazarlıklarda bu konuyu gündeme almayacağı ifade edildi.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

29 yaşındaki Emiliano Buendia, geride kalan sezonda Aston Villa'da 54 maça çıktı ve 11 gol ile 9 asist üretti.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Emiliano Buendia'nın Aston Villa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Galatasaray, Arjantinli yıldıza kanca attı! Gabriel Sara detayı

29 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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