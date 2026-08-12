Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarında Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'ın yıldızları için harekete geçti. Bir yandan sol kanat için temaslarda bulunan Galatasaray, Gabriel Martinelli üzerine ağırlık verirken, 10 numara için de yeni aday Arsenal'den oldu. YENİ ADAY NWANERI İngiliz ekibinin altyapısından yetişen Ethan Nwaneri, 10 numara adayları arasına girdi. Geçen sezonun bir bölümünü Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı veren 19 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların aradığı profillerden biriydi. OKAN BURUK ONAY VERDİ Teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından yönetim Nwaneri için vites yükseltirken Martinelli ile birlikte transferi de gündeme geldi. Rafael Leao için Milan'ın 60 milyon Euro'luk beklentisi azalmayınca, Martinelli'ye yönelen Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyla ikna aşamasına gelirken Nwaneri ile temaslar yeni başladı. MARTINELLI'DE SON DURUM Martinelli'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Galatasaray, bedeli düşürmek için çalışıyor. Nwaneri için ise Arsenal yüksek satın alma bedelinden geri adım atmıyor. Yönetim genç ismi kiralamaya sıcak bakıyor.