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Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Arsenal'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Londra temsilcisinin iki yıldızına birden talip oldu.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 11.08.2026 23:54 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 07:14
Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarında Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'ın yıldızları için harekete geçti.

Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Bir yandan sol kanat için temaslarda bulunan Galatasaray, Gabriel Martinelli üzerine ağırlık verirken, 10 numara için de yeni aday Arsenal'den oldu.

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Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

YENİ ADAY NWANERI

İngiliz ekibinin altyapısından yetişen Ethan Nwaneri, 10 numara adayları arasına girdi.

Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Geçen sezonun bir bölümünü Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı veren 19 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların aradığı profillerden biriydi.

Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından yönetim Nwaneri için vites yükseltirken Martinelli ile birlikte transferi de gündeme geldi.

Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Rafael Leao için Milan'ın 60 milyon Euro'luk beklentisi azalmayınca, Martinelli'ye yönelen Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyla ikna aşamasına gelirken Nwaneri ile temaslar yeni başladı.

Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

MARTINELLI'DE SON DURUM

Martinelli'yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Galatasaray, bedeli düşürmek için çalışıyor.

Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Nwaneri için ise Arsenal yüksek satın alma bedelinden geri adım atmıyor.

Galatasaray, Arsenal’ın iki yıldızına talip! Paket teklif yapıldı

Yönetim genç ismi kiralamaya sıcak bakıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #ARSENAL #TRANSFER