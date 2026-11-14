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Galatasaray artık Osimhen’i aramıyor! Dikkat çeken istatistik...

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de 27 golünü tam 12 farklı futbolcu ağlara yolladı. Hücumda Victor Osimhen'in ayaklarına bakan Cimbom'un skor katkısı artık takım geneline yayılıyor.

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 14.11.2026 06:16
Galatasaray artık Osimhen’i aramıyor! Dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'de milli araya lider giren Galatasaray, bu sezon stoperden forvete her bölgeden tabela katkısı aldı.

Galatasaray artık Osimhen’i aramıyor! Dikkat çeken istatistik...

Attığı 27 golle ligin en çok ağları sarsan üçüncü takımı durumundaki Aslan'ın golleri tam 12 farklı isimden geldi.

Galatasaray artık Osimhen’i aramıyor! Dikkat çeken istatistik...

Bu dönemle birlikte son 3 sezonda hücumda Victor Osimhen'e bağımlı olan Cimbom'da artık skor yükü takımın geneline yayılıyor.

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Galatasaray artık Osimhen’i aramıyor! Dikkat çeken istatistik...

Oynanan 11 haftada Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Victor Osimhen ve Deniz Gül fileleri havalandırdı.

Galatasaray artık Osimhen’i aramıyor! Dikkat çeken istatistik...

ASLAN'IN SAMBACISI GABRIEL SARA ZİRVEYE OYNUYOR

Sarı-kırmızılıların asist performansı da büyülüyor. 9 futbolcunun arkadaşlarını beslediği takımda Gabriel Sara, 5 gol pasıyla öne çıkıyor.

Galatasaray artık Osimhen’i aramıyor! Dikkat çeken istatistik...

Krallık yarışında Trabzon'dan Ernest Muçi'nin (6) ardından 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray artık Osimhen’i aramıyor! Dikkat çeken istatistik...

Gol atan Deniz, Leao, Abdülkerim ve Lemina dışındaki isimler asist katkısı yaparken ağları havalandıramayan Jakobs asistle skoru destekledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SÜPER LİG #VİCTOR OSİMHEN #GALATASARAY