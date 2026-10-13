Trend Galeri Trend Spor Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Barcelona'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların, ilk yarısı 1-1 biten mücadelede bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte devreye damgasını vuran o pozisyon...

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Giriş Tarihi: 13.10.2026 23:03 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 00:04
Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 2. maçında Galatasaray ile Barcelona İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

BARCELONA'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettikleri Getafe'yi 3-0 yendikleri son maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. İspanya ekibi, RAMS Park'taki maça Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Dani Olmo ilk 11'iyle başladı. Hansi Flick, son Getafe maçında ilk 11'de şans verdiği Kounde, Espart, Gavi ve Jesus'u yedeğe çekti. Alman teknik adam, bu oyuncuların yerine Cancelo, Cubarsi, Pedri ve Fermin Lopez'e şans verdi.

Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

BATRAKOV SİFTAH YAPTI

Mücadeleye etkili bir oyunla başlayan Galatasaray, 28. dakikada Aleksey Batrakov ile golü bularak 1-0 öne geçti.

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Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

33. dakikada Galatasaray rakip ceza sahasında girdiği karambolde Barcelona ağlarını havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

CUBARSI'DEN SEKTİ AĞLARA GİTTİ

Victor Osimhen'in kaleye vurduğu top, Barcelona oyuncusu Pau Cubarsi'nin ayağından sekerek filelerle buluştu.

Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

Ancak yaşanan pozisyonun ardından VAR hakemi devreye girdi.

Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

TARTIŞMALI OFSAYT KARARI

VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?

Katalan ekibi, 43. dakikada Cancelo'nun attığı golle maçta dengeyi yakaladı ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BARCELONA #GALATASARAY