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Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?
Galatasaray-Barcelona maçında tartışmalı karar! İptal edilen golde ofsayt var mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Barcelona'yı konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların, ilk yarısı 1-1 biten mücadelede bulduğu bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte devreye damgasını vuran o pozisyon...
Giriş Tarihi: 13.10.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 00:04