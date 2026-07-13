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Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu transferi sonrası çalışmalarına hız verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Barcelona'da forma giyen yıldızı radarına aldığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:50 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 18:51
Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk transferini Lesley Ugochukwu ile birlikte gerçekleştirdi.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarında hız kesmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

Galatasaray'ın bu doğrultuda Barcelona'nın yıldızını radarına aldığı kaydedildi.

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Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

DANI OLMO RADARDA

Transferfeed'in haberine göre; Galatasaray'ın Barcelona forması giyen Dani Olmo ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

Sarı-kırmızılıların, on numara bölgesine kalitesi yüksek bir yıldızı transfer etmek istediği vurgulandı.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

28 yaşındaki Dani Olmo'nun Galatasaray'dan gelen teklifle ilgili kararının belli olduğu aktarıldı.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

KABUL ETMEDİ

Dani Olmo'nun Galatasaray'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

İspanyol on numaranın transferinde Manchester City, Arsenal ve Chelsea'nin de devrede olduğu ifade edildi.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

DÜNYA KUPASI'NDA 6 MAÇA ÇIKTI

Dani Olmo, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla 6 maçta şans buldu ve 1 asist üretti.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

28 yaşındaki on numaranın, Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

Dani Olmo'nun güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

61 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Espanyol altyapısında yetişen Dani Olmo daha sonra Dinamo Zagreb ve RB Leipzig formaları giydi. Barcelona, 2024-2025 sezonu başında Dani Olmo için 61 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #BARCELONA #TRANSFER