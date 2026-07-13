Galatasaray, Barcelona’nın yıldızının peşinde! Çılgın transfer iddiası

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk transferini Lesley Ugochukwu ile birlikte gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarında hız kesmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın bu doğrultuda Barcelona'nın yıldızını radarına aldığı kaydedildi. DANI OLMO RADARDA Transferfeed'in haberine göre; Galatasaray'ın Barcelona forması giyen Dani Olmo ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, on numara bölgesine kalitesi yüksek bir yıldızı transfer etmek istediği vurgulandı. 28 yaşındaki Dani Olmo'nun Galatasaray'dan gelen teklifle ilgili kararının belli olduğu aktarıldı. KABUL ETMEDİ Dani Olmo'nun Galatasaray'dan gelen transfer teklifini geri çevirdiği belirtildi. İspanyol on numaranın transferinde Manchester City, Arsenal ve Chelsea'nin de devrede olduğu ifade edildi. DÜNYA KUPASI'NDA 6 MAÇA ÇIKTI Dani Olmo, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla 6 maçta şans buldu ve 1 asist üretti. 28 yaşındaki on numaranın, Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Dani Olmo'nun güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor. 61 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Espanyol altyapısında yetişen Dani Olmo daha sonra Dinamo Zagreb ve RB Leipzig formaları giydi. Barcelona, 2024-2025 sezonu başında Dani Olmo için 61 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.