Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak ediliyor. Everton'ın transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz, çok sayıda kulübün daha radarında bulunuyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimali sebebiyle alternatif arayışına girdiği ortaya çıktı. TALBI GÜNDEMDE Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi ile ilgilendiği belirtildi. Chemsdine Talbi'nin Okan Buruk'un beğendiği futbolcular arasında yer aldığı kaydedildi. 21 yaşındaki Faslı futbolcunun iki kanatta da görev yapabilmesi sebebiyle listede üst sıralarda yer aldığı ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK 21 yaşındaki Chemsdine Talbi'nin Sunderland ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Chemsdine Talbi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. 20 MİLYON EURO ÖDENDİ Tubize altyapısında yetişen Chemsdine Talbi daha sonra Club Brugge'da oynadı. Sunderland, Chemsdine Talbi için 2025-2026 sezonu başında 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.