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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Barış Alper Yılmaz'ın alternatifini İngiltere'de bulduğu öne sürüldü.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2026 17:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 17:26
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak ediliyor.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

Everton'ın transfer etmek istediği Barış Alper Yılmaz, çok sayıda kulübün daha radarında bulunuyor.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimali sebebiyle alternatif arayışına girdiği ortaya çıktı.

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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

TALBI GÜNDEMDE

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın Sunderland forması giyen Chemsdine Talbi ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

Chemsdine Talbi'nin Okan Buruk'un beğendiği futbolcular arasında yer aldığı kaydedildi.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

21 yaşındaki Faslı futbolcunun iki kanatta da görev yapabilmesi sebebiyle listede üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

21 yaşındaki Chemsdine Talbi'nin Sunderland ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

Chemsdine Talbi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Tubize altyapısında yetişen Chemsdine Talbi daha sonra Club Brugge'da oynadı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın alternatifini buldu! Yeni aday İngiltere’den

Sunderland, Chemsdine Talbi için 2025-2026 sezonu başında 20 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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