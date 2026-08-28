Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Galatasaray'da kurmaylar transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, orta saha transferinde rotasını Portekiz'e çevirdiği kaydedildi. Galatasaray'ın Benfica'nın yıldızını renklerine bağlamayı hedeflediği öne sürüldü. RICHARD RIOS İDDİASI Record'un haberine göre; Galatasaray'ın Benfica'dan Richard Rios ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için Benfica ile temasa geçtiği ifade edildi. 35 MİLYON EURO TALEBİ Benfica'nın Richard Rios transferi için 35 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Portekiz temsilcisinin, bu bedelin altına Kolombiyalı yıldızı bırakmak istemediği aktarıldı. 6 MAÇTA OYNADI Richard Rios, bu sezon Benfica'da 6 maça çıktı ve 1 asist üretti. Kolombiyalı oyuncunun, Benfica ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Richard Rios'un güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.