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Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Benfica'nın yıldızını kadrosuna katmak istediği iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın 35 milyon Euro istediği aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 28.08.2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 20:30
Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Galatasaray'da kurmaylar transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Sarı-kırmızılıların, orta saha transferinde rotasını Portekiz'e çevirdiği kaydedildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Galatasaray'ın Benfica'nın yıldızını renklerine bağlamayı hedeflediği öne sürüldü.

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Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

RICHARD RIOS İDDİASI

Record'un haberine göre; Galatasaray'ın Benfica'dan Richard Rios ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Sarı-kırmızılıların, bu transfer için Benfica ile temasa geçtiği ifade edildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

35 MİLYON EURO TALEBİ

Benfica'nın Richard Rios transferi için 35 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Portekiz temsilcisinin, bu bedelin altına Kolombiyalı yıldızı bırakmak istemediği aktarıldı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

6 MAÇTA OYNADI

Richard Rios, bu sezon Benfica'da 6 maça çıktı ve 1 asist üretti.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Kolombiyalı oyuncunun, Benfica ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızına talip! 35 milyon Euro isteği

Richard Rios'un güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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