Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Lesley Ugochukwu transferi sonrası henüz yeni bir takviye yapmayan Galatasaray'ın yeniden gaza bastığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını Benfica'ya çevirdiği öne sürüldü. Galatasaray'ın genç futbolcu için hazırladığı teklifi Portekiz basını duyurdu. FRANJO IVANOVIC RADARDA A Bola'nın haberine göre; Galatasaray'ın Franjo Ivanovic ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Benfica'ya yapacağı ilk teklifi hazırladığı vurgulandı. OPSİYONLU KİRALAMA PLANI Galatasaray'ın Franjo Ivanovic'i 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon Euro'luk bonuslarla kiralamayı hedeflediği belirtildi. Benfica'nın 22 yaşındaki santrfor için gelecek bu teklifi kabul etmesinin beklendiği aktarıldı. Benfica'nın Franjo Ivanovic'i bonservisiyle veya zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istediği vurgulandı. BAŞKA TALİPLERİ VAR Hull City ile Como'nun Franjo Ivanovic ile ilgilendiği ifade edildi. Franjo Ivanovic'in Jhon Duran transferi sonrası Benfica'dan ayrılmasının beklendiği aktarıldı. Hırvat santrfor, geride kalan sezonda Benfica'da 42 maçta 8 gol ile 2 asistlik performans sergiledi.