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Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Benfica'nın yıldızını istediği öğrenildi. Cimbom'un genç futbolcuyu opsiyonlu kiralamayı hedeflediği aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 26.07.2026 21:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 21:20
Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Lesley Ugochukwu transferi sonrası henüz yeni bir takviye yapmayan Galatasaray'ın yeniden gaza bastığı ortaya çıktı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını Benfica'ya çevirdiği öne sürüldü.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Galatasaray'ın genç futbolcu için hazırladığı teklifi Portekiz basını duyurdu.

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Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

FRANJO IVANOVIC RADARDA

A Bola'nın haberine göre; Galatasaray'ın Franjo Ivanovic ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Sarı-kırmızılıların, Benfica'ya yapacağı ilk teklifi hazırladığı vurgulandı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

OPSİYONLU KİRALAMA PLANI

Galatasaray'ın Franjo Ivanovic'i 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve performansa bağlı 3 milyon Euro'luk bonuslarla kiralamayı hedeflediği belirtildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Benfica'nın 22 yaşındaki santrfor için gelecek bu teklifi kabul etmesinin beklendiği aktarıldı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Benfica'nın Franjo Ivanovic'i bonservisiyle veya zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istediği vurgulandı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

BAŞKA TALİPLERİ VAR

Hull City ile Como'nun Franjo Ivanovic ile ilgilendiği ifade edildi.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Franjo Ivanovic'in Jhon Duran transferi sonrası Benfica'dan ayrılmasının beklendiği aktarıldı.

Galatasaray, Benfica’nın yıldızını istiyor! Opsiyonlu kiralama planı

Hırvat santrfor, geride kalan sezonda Benfica'da 42 maçta 8 gol ile 2 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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