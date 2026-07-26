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Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi. İtalyan basını, Cimbom'un peşinde olduğu yıldızı duyurdu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2026 19:58 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 19:59
Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Sarı-kırmızılıların, hücum hattına yapılacak takviye konusunda sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın transfer rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtildi.

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Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

DAVID NERES İDDİASI

Il Mattino'nun haberine göre; Galatasaray'ın Napoli forması giyen David Neres ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

10 GOLE ETKİ ETTİ

David Neres, geride kalan sezonda Napoli'de 25 maçta şans buldu ve 6 gol ile 4 asist üretti.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Brezilyalı kanat oyuncusunun, Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

David Neres'in güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

ÇOK YÖNLÜ

David Neres sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Napoli, 2024-2025 sezonu başında David Neres için Benfica'ya 28 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Brezilya Milli Takımı'nda 8 kez oynayan David Neres, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #NAPOLİ #TRANSFER