Galatasaray, Brezilyalı yıldızın peşinde! İtalyanlar duyurdu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, hücum hattına yapılacak takviye konusunda sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın transfer rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtildi. DAVID NERES İDDİASI Il Mattino'nun haberine göre; Galatasaray'ın Napoli forması giyen David Neres ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi. 10 GOLE ETKİ ETTİ David Neres, geride kalan sezonda Napoli'de 25 maçta şans buldu ve 6 gol ile 4 asist üretti. Brezilyalı kanat oyuncusunun, Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. David Neres'in güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor. ÇOK YÖNLÜ David Neres sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor. Napoli, 2024-2025 sezonu başında David Neres için Benfica'ya 28 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Brezilya Milli Takımı'nda 8 kez oynayan David Neres, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.