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Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi açılıyor. Son şampiyon Galatasaray, sahasında Çorum FK'yi konuk edecek. Lige galibiyetle başlamak isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer Lesley Ugochukwu için kararını verdi. Peki Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:14
Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam sahasında Arca Çorum FK'yi konuk edecek.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Maç, beIN SPORTS'tan yayımlanacak.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.

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Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

BEŞ HAZIRLIK MAÇININ 4'ÜNÜ KAZANAMADI

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazanamadı.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

İlk hazırlık maçında İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

Ardından Avusturya'ya kampa giden Cimbom burada da iki hazırlık maçı oynadı. Galatasaray, İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

Kamptan sonra RAMS Park'ta iki maça çıkan Galatasaray, Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kalırken İspanya'nın köklü takımlarından Villarreal'e 2-1 yenildi.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

UGOCHUKWU KARARI

Öte yandan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna sadece Burnley'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

Taraftarı transfer beklentisinde olan Cimbom şu ana kadar Lesley Ugochukwu haricinde ise oyuncu almadı.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

SÜRE BEKLEYECEK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligdeki ilk sınav öncesi genç orta saha oyuncusu için kararını verdi.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

22 yaşındaki futbolcu, Çorum FK mücadelesine yedek kulübesinde başlayacak ve ilerleyen dakikalarda görev bekleyecek.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...

ÇORUM FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani, Hüseyin, Karlsbakk, Fredy, Serdar, Thiam.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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