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Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...
Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lesley Ugochukwu kararı...
Süper Lig'de yeni sezonun perdesi açılıyor. Son şampiyon Galatasaray, sahasında Çorum FK'yi konuk edecek. Lige galibiyetle başlamak isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, yeni transfer Lesley Ugochukwu için kararını verdi. Peki Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 09:14