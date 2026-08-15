Trend Galeri Trend Spor Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Çorum FK'nın 10 kişi kaldığı maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu müsabakayı değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 15.08.2026 00:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:02
Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK'yı konuk etti. İstanbul'daki müsabaka 2-2'lik eşitlikle noktalandı. Çorum FK'nın gördüğü kırmızı kart dikkat çekti. Galatasaray ile Çorum FK arasındaki maçın hakem kararlarını Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, SABAH Spor'da mercek altına aldı.

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

AHMET ÇAKAR: PROBLEMİN BÜYÜK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Galatasaray kötü başladı, sanki perşembenin gelişi çarşambadan belli gibiydi. Bir takım art arda 4 sene şampiyon olacak ve sezona ağır problemlerle başlayıp taraftarın tüm desteğini kaybedecek. Dünyada örneği yok.

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

Galatasaray'a baktığımızda bazı oyuncular moralsiz, isteksiz gibiler. Sadece Osimhen ve Yunus, iştahla oynamaya çalışıyorlar ama diğerleri hikâye. Galatasaray'da bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Yeni oyuncular da gelse mevcut oyuncularla ilgili problemin büyük olduğunu düşünüyorum.

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Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

Galatasaray ilk yarı fazla üretmese de oyunun mutlak hakimi. İkinci yarıya da dünyada pek az santrforun atabileceği bir Osimhen golü izledik. Atletizmi ile yüksek topu kaleciden sıyırdı ve dar açıdan çok iyi vurdu. Gerçekten dünyada pek az golcünün yapabileceği işler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Çorum önce Yunan oyuncusuyla harika bir gol buldu ve ardından belki de G.Saray'ın bu sezonki birçok politikalarını belirleyecek Çorum'un golü geldi. Çorum'un golü mutlak Sanchez'in hatası. Geri pası kısa düştü, zaten Davinson Sanchez bire birde çok iyi bir oyuncu değil ve Çorum öne geçiverdi.

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

2-1'den sonra Galatasaray'ın vermediği reaksiyon birçok şeyi belirliyor. Üstelik hamle oyuncusu olarak bir golcüsü bile yok ve maçın son dakikalarında Osimhen puanı kurtaran golü attı. Galatasaray'da ciddi problemler var. Kazanmış olsalardı bile aynı şeyi söylerdim.

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

Hakemi genel olarak beğendim. 1-2 faul dışında iyi yönetti ve Çorum FK'dan Yunan oyuncuya gösterdiği kırmızı kart tartışmasız doğru.

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

MUSTAFA ÇULCU: HAKEMLİK KUMAŞI ÇOK İYİ, KUTLARIM

Galatasaray hemen ön bölge baskısını kurdu ama hücum repertuarı hep aynı. Ya Sane sağdan içeriye hareketlenecek ara pası veya şut arayacak ya da soldan Barış bireysel becerisiyle topu getirecek, Osimhen'e orta yapacak. Tüm takımlar bu şifreleri kırdı ve alternatif çözüm üreterek alan bırakmıyorlar.

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

G.Saray'da cümle alem yaratıcı bir 10 numaraya ihtiyaç olduğunu görüyor. Bu eksiklik ne Yunus ile ne de Sara ile giderilemiyor. Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, 5-4-1 ile topun arkasına geçerek savunmayı kalabalık tuttu, kaptığı toplarla gol aradı. İlk yarıda etkili olmasa da pozisyonlar buldular. Osimhen'in ilk golünde Torreira'nın savunma arkasına pası çok klastı.

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

Galatasaray savunmasında boşlukları ve hataları çok iyi değerlendiren Çorum FK iki dakikada iki gol ile karşılık verdi. Galatasaray da hücum çeşitliliği yok. Mental yorgunluk ve savunmada sıkıntı var. Osimhen'in bireysel beceri ve çabaları beraberliği getirdi. Galatasaray, Osimhen'i pamuklara sarmalı…

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

TFF, MHK ve hakemler için açılış maçı yeni sezona ışık tutacak uygulamalar açısından çok önemlidir. Futbolun izin verdiği basit temaslarda hakemin oyunu devam ettirmesi başlangıç için olumlu çıta daha da yükseltilmeli.

Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı

Berat'ın ayağına Torreira kazara basıyor kaçınılmaz temas kart olmaz. G.Saray'ın attığı golde Yunus ofsayt iptal doğru. 70'de Kyziridis'e ciddi faullü oyundan dolayı gösterdiği kırmızı kart doğru. Batuhan Kolak hakemlik adına iyi kumaş. Hedefine basa basa yürüyor. Yolu açık olsun, kutlarım

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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