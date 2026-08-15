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Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı
Galatasaray – Çorum FK maçındaki kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu açıkladı
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Çorum FK'nın 10 kişi kaldığı maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu müsabakayı değerlendirdi.
Giriş Tarihi: 15.08.2026 00:33
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 07:02