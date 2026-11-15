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Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Galatasaray, bekleneni veremeyen Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takımın bunun sonucunda oyuncuya ödeyeceği tazminat bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2026 16:21