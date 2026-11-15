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Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Galatasaray, bekleneni veremeyen Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takımın bunun sonucunda oyuncuya ödeyeceği tazminat bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.11.2026 16:21
Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, bazı isimlerle yollarını ayıracak.

Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

UGOCHUKWU YOLDU

Bu isimlerden biri de sezon başında alınan Lesley Ugochukwu olacak.

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Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fransız orta sahanın kulüpteki kariyeri ocak ayında sona erecek.

Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan oyuncu, Okan Buruk'un gözüne giremedi.

Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Cimbom, yolların ayrılması gündemde olan 22 yaşındaki futbolcuya fesih tazminatı ödemek zorunda kalacak.

Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

ÖDENECEK RAKAM

Haberde sarı-kırmızılıların Ugochukwu'ya 2.5 milyon euro tazminat ödeyerek yollarını ayıracağı iddia edildi.

Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

PERFORMANSI

Fransız oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıktı ve 123 dakika süre aldı.

Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Lesley Ugochukwu süre aldığı bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi.

Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Chelsea ve Southampton formaları da giyen futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör