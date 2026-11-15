Galatasaray devre arasında gönderecek! İşte ödenecek tazminat...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, bazı isimlerle yollarını ayıracak. UGOCHUKWU YOLDU Bu isimlerden biri de sezon başında alınan Lesley Ugochukwu olacak. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fransız orta sahanın kulüpteki kariyeri ocak ayında sona erecek. Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan oyuncu, Okan Buruk'un gözüne giremedi. Cimbom, yolların ayrılması gündemde olan 22 yaşındaki futbolcuya fesih tazminatı ödemek zorunda kalacak. ÖDENECEK RAKAM Haberde sarı-kırmızılıların Ugochukwu'ya 2.5 milyon euro tazminat ödeyerek yollarını ayıracağı iddia edildi. PERFORMANSI Fransız oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıktı ve 123 dakika süre aldı. Lesley Ugochukwu süre aldığı bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi. Chelsea ve Southampton formaları da giyen futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.