Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transferde çalışmalarını sürdürüyor. Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray'ın orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Genç futbolcunun, Galatasaray'ın radarında olduğu aktarıldı. LILLE'İN GENÇ YILDIZI GÜNDEMDE RDC News Foot'un haberine göre; Galatasaray'ın Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Demokratik Kongolu ön liberonun transferinde harekete geçtiği kaydedildi. Galatasaray'ın, Ngal'ayel Mukau'nun Dünya Kupası performansından etkilendiği ifade edildi. İNGİLİZLER PEŞİNDE Ngal'ayel Mukau transferinde İngiltere'den taliplerin de bulunduğu belirtildi. Demokratik Kongolu oyuncunun transferi konusunda henüz kararını vermediği kaydedildi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Ngal'ayel Mukau'nun Lille ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Genç yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.