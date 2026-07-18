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Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Galatasaray'da kurmayların, Lesley Ugochukwu sonrası transferde hız kesmediği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Dünya Kupası'nda dikkat çeken genç yıldızı istediği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 18.07.2026 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 19:18
Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray'ın orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Genç futbolcunun, Galatasaray'ın radarında olduğu aktarıldı.

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Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

LILLE'İN GENÇ YILDIZI GÜNDEMDE

RDC News Foot'un haberine göre; Galatasaray'ın Lille forması giyen Ngal'ayel Mukau ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Sarı-kırmızılıların, Demokratik Kongolu ön liberonun transferinde harekete geçtiği kaydedildi.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Galatasaray'ın, Ngal'ayel Mukau'nun Dünya Kupası performansından etkilendiği ifade edildi.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

İNGİLİZLER PEŞİNDE

Ngal'ayel Mukau transferinde İngiltere'den taliplerin de bulunduğu belirtildi.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Demokratik Kongolu oyuncunun transferi konusunda henüz kararını vermediği kaydedildi.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Ngal'ayel Mukau'nun Lille ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Galatasaray, Dünya Kupası’nın yıldızını istiyor! Kararını veremedi

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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