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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in 9.haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 16. saniyesinde karıştı. İki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 22:08
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında derbi maçta karşı karşıya geldi. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

Galatasaray, "Uğurcan Çakır- Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen" 11'iyle maça çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

Fenerbahçe, "Ederson - Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku" kadrosuyla sahada yer aldı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

DERBİ GERİLİMLE BAŞLADI

Kritik derbinin henüz 16. saniyesinde sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı futbolcular arasında gerilim yaşandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

LUKAKU VE ABDÜLKERİM TARTIŞTI

Fenerbahçeli Romelu Lukaku ve Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, yaşanan bir pozisyonun ardından tartıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

OYUNCULAR ARAYA GİRDİ

Gerilimin artmasının ardından diğer oyuncular araya girerken, hakem Atilla Karaoğlan da olayın sakinleşmesi için oyuncuların yanına gelerek uyarıda bulundu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

KART ÇIKMADI

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, yaşanan gerilimin ardından her iki oyuncuya da kart göstermedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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