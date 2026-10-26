Galatasaray-Fenerbahçe derbisi karıştı! Abdülkerim ve Lukaku birbirine girdi...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında derbi maçta karşı karşıya geldi. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Galatasaray, 'Uğurcan Çakır- Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen' 11'iyle maça çıktı. Fenerbahçe, 'Ederson - Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku' kadrosuyla sahada yer aldı. DERBİ GERİLİMLE BAŞLADI Kritik derbinin henüz 16. saniyesinde sarı-lacivertli ve sarı-kırmızılı futbolcular arasında gerilim yaşandı. LUKAKU VE ABDÜLKERİM TARTIŞTI Fenerbahçeli Romelu Lukaku ve Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, yaşanan bir pozisyonun ardından tartıştı. OYUNCULAR ARAYA GİRDİ Gerilimin artmasının ardından diğer oyuncular araya girerken, hakem Atilla Karaoğlan da olayın sakinleşmesi için oyuncuların yanına gelerek uyarıda bulundu. KART ÇIKMADI Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, yaşanan gerilimin ardından her iki oyuncuya da kart göstermedi.