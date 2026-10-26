Trend Galeri Trend Spor Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesi Dursun Özbek ile Aziz Yıldırım düğmeye bastı. Derbide oyunculara prim motivasyonu geleceği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 00:34 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 07:11
Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşacak.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

Rams Park'ta oynanacak dev derbi öncesi iki takımın başkanları harekete geçti.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

ÖZBEK'İN 18. DERBİSİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 18'inci Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Ezeli rakibine karşı 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

YILDIRIM'IN 54. DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise 54. Galatasaray karşılaşmasına çıkacak. İkinci dönemindeki ilk derbisini izleyecek olan Yıldırım, bu süreçteki 53 müsabakada 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi gördü.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

DERBİ KAPALI GİŞE OYNANACAK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını dolduracak. RAMS Park'ta 50 bin Aslan, hazır bulunacak.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

Fenerbahçeli futbolseverler de kendilerine ayrılan biletleri bitirdi. Sarı-lacivertli takıma gönül veren yaklaşık 2 bin 500 taraftar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yerini alacak. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

İSTANBUL POLİSİ ALARMDA

Dev derbi öncesinde İstanbul'da alarma geçildi. Stat içi ve çevresinde karşılaşmanın huzur içinde tamamlanması adına güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

Polisler ve özel güvenlikler bulunacak. Stadyum alanında geniş emniyet çemberi oluşturulacak. Otopark kartı bulunmayan araçların da stat çevresine girişine izin verilmeyecek.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

PRİMLER BELİRLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimi, derbi primini belirledi.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin kazanılması durumunda başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara geçen sene olduğu gibi 1.5 milyon Euro ödül verecek.

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım da galibiyet halinde ekstra prim dağıtacak. İdarecilerin, miktarı soyunma odasında takıma açıklayacağı bildirildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #DURSUN ÖZBEK