Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

YILDIRIM'IN 54. DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise 54. Galatasaray karşılaşmasına çıkacak. İkinci dönemindeki ilk derbisini izleyecek olan Yıldırım, bu süreçteki 53 müsabakada 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi gördü.