Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde dev prim! Soyunma odasında açıklayacak

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşacak. Rams Park'ta oynanacak dev derbi öncesi iki takımın başkanları harekete geçti. ÖZBEK'İN 18. DERBİSİ Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 18'inci Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak. Ezeli rakibine karşı 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. YILDIRIM'IN 54. DERBİ HEYECANI Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise 54. Galatasaray karşılaşmasına çıkacak. İkinci dönemindeki ilk derbisini izleyecek olan Yıldırım, bu süreçteki 53 müsabakada 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi gördü. DERBİ KAPALI GİŞE OYNANACAK Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri çıkar çıkmaz tükendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerin tamamını dolduracak. RAMS Park'ta 50 bin Aslan, hazır bulunacak. Fenerbahçeli futbolseverler de kendilerine ayrılan biletleri bitirdi. Sarı-lacivertli takıma gönül veren yaklaşık 2 bin 500 taraftar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yerini alacak. Karşılaşma kapalı gişe oynanacak. İSTANBUL POLİSİ ALARMDA Dev derbi öncesinde İstanbul'da alarma geçildi. Stat içi ve çevresinde karşılaşmanın huzur içinde tamamlanması adına güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak. Polisler ve özel güvenlikler bulunacak. Stadyum alanında geniş emniyet çemberi oluşturulacak. Otopark kartı bulunmayan araçların da stat çevresine girişine izin verilmeyecek. PRİMLER BELİRLENDİ Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimi, derbi primini belirledi. RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin kazanılması durumunda başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara geçen sene olduğu gibi 1.5 milyon Euro ödül verecek. Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım da galibiyet halinde ekstra prim dağıtacak. İdarecilerin, miktarı soyunma odasında takıma açıklayacağı bildirildi.