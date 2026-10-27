Galatasaray – Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler! “G.Saray borcunu ödedi!”

SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçı yorumladı. BÜLENT TİMURLENK: 'G.SARAY BORCUNU ÖDEDİ' 'Başkanının 'Ben mi verdim bu paraları Guendouzi ile Kante'ye' dediği orta saha ve 'Aykut Kocaman'ı getiriyordum siz İsmail Kartal'ı istediniz' diye söylediği kulübedeki teknik direktörüyle Fenerbahçe gergin ve aynı zamanda sert bir futbolla başladı. İlk çeyrekte gördükleri sarı kartlar bunların tezahürüdür. Galatasaray ezber oyununu oynarken rakipten ön alan baskısı yemiyor ve topu iki kanadına taşıyıp rakibi imha etmeye çalışıyordu. İlk yarıdaki futbol Okan Buruk'un takımı adına sürklase bir oyundur. Fenerbahçe'nin tek bir şutunun olmadığı ilk 45 dakikada 11 hücum, 2 gol ve Greenwood ile Lukaku'ya top göstermeyen bir Galatasaray... İkinci yarıda Galatasaray maçın fişini çekecek üçüncü golün de fırsatlarını da yakaladı. Fenerbahçe'yi derbiye sokan İrfan Can'ın ekstra güzel golü oldu. Orta sahada Lemina-Torreira ve tüm bağlantılarda Batrakov, gollerin sahibi Osimhen'in ardından sahanın yıldızıydı. Sallai'yi de Yunus'u da Barış'ı da mücadelesinden dolayı alkışlamak lazım. Buruk'un fark bir iken üç oyuncu birden değiştirmesi, Osimhen'i de oyundan alıp dizilişi 4-6-0'a getirmesi riskliydi doğrusu. Galatasaray, Lille deplasmanında bulduğu havayı taraftarı önünde iyi futbolla sürdürdü. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın aylardır futbol oynamayan Mert Hakan'ı son kazandığı derbide sahada diye takımın en iyisi İrfan'ın yerine oyuna alması totemden başka bir şey değildir. Galatasaray derbiyi kazandı... Son düdükten sonra Kerem ve Mert Hakan ne kadar iyi Fenerbahçeli olduklarını çıkan arbedede ispatlamaya çalıştılar. G.Saray'ın ağır Trabzonspor mağlubiyetinin ardından taraftarına bir derbi galibiyeti borcu olduğunu maçtan önce söylemiştim. Bunu ödediler...' LEVENT TÜZEMEN: 'İMZASINI KOYDU!' 'Galatasaray özellikle ilk yarısını muhteşem oynadığı derbide fark getirecek pozisyonları kolayca harcadı. İlk devrede Fenerbahçe'nin isabetli şutu yoktu. Ama Barış Alper, Fenerbahçe kalesinde adeta pozisyon üstüne pozisyon buldu. Dünyanın en önemli santrforlarından biri olduğu söylenen -bana göre de çok doğru- Osimhen ilk yarıda attığı gollerle derbiye imzasını koydu. Barış'ın nefis yaptığı koşu ve kontrol sonrası ara pası ile Osimhen'in attığı şut mükemmeldi. Galatasaray'da her oyuncu birbirlerine yardım ediyor, önde rakibe baskı yapıyor, pozisyon üretiyorlar ama final vuruşlarında isabetli olamıyordu. Batrakov orta sahayı adeta bir maestro gibi yönetti. Torreira orta sahada yine inanılmaz toplar kazandı, Lemina agresifliği ve basit oynama alışkanlığı ile Sanchez-Abdülkerim ikilisine nefes aldırdı. Sanhez'in takipçiliği, dikkati, ters kademeye girişleri akıl doluydu. Özellikle Sanchez'in, Osimhen'in kafayla tamamladığı ve gol olan pozisyonda Fenerbahçe kalesine gönderdiği top akıllıcaydı. Futbolda laubaliliğe asla ama asla yer yok. Galatasaray'ın skor avantajıyla başladığı ikinci yarıda bazı oyuncuların maç bitmiş gibi davranmaları Fenerbahçe'nin direnç sağlamasına yol açtı. Hele İrfan Can'ın attığı röveşata golü sonrası Fenerbahçe moral buldu ve Galatasaray kalesine baskı yaptı. Özellikle Okan hocanın Barış'ı çıkartıp, Leao'yu alması takıma olumsuz yansıdı. Portekizli oyuncu, takım oyunundan uzak bireysel takılınca bir anda Galatasaray sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. İyi oynarken Batrakov'un ve çabukluğu ile savunmaya katkı yapan Jakobs'un çıkarılması bence çok yanlıştı. G.Saray derbiyi kazandı ama ikinci yarıdaki oyun anlayışıyla tribünleri ve izleyenlere sıkıntılı anlar yaşattı' ÖMER ÜRÜNDÜL: 'BU 11'LE OLMAZ!' 'Dün geceki maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler... Ancak hiç de öyle değildi. Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu. G.Saray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov... Gerçekten bu oyuncu G.Saray'a ilaç gibi geldi. Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil. Ama G.Saray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk. Gelelim F.Bahçe cephesine; G.Saray'ın takım halinde çok iyi oynadığını söylememin nedenlerinden bir numarası F.Bahçe'nin çok kötü futboluydu. Zaten sahaya çıkan 11'in bu maçın altından kalkması tesadüfe bağlı olurdu. İrfan Can, Lukaku, Greenwood ve Levent fizik açıdan günümüz futboluna ters kutup teşkil ediyorlar. Bunların hepsini bir arada oynatırsan o zaman sahada mahkum olursun. Ayrıca Brown'u çakma stoper yapmak da son derece yanlıştı. Öyleyse niye Oppong transfer edildi? Üstelik Brown sol bek oynadığında Oğuz'la aralarında çok iyi bir uyum var. Sonra Brown sol beke geçti bu kez Oğuz sağ açığa alındı. Dün gece Fenerbahçe için tek güzel an, İrfan Can'ın attığı jeneriklik goldü. Maç bitimindeki olaylar da gerçekten iki takım adına da son derece çirkindi.'