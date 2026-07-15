Trend Galeri Trend Spor Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'nin yerine genç golcüyü radarına aldığı kaydedildi.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 19:49 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 19:50
Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Sarı-kırmızılıların, forvet arayışlarında rotasını genç yıldıza çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Galatasaray'ın Danimarka'da forma giyen oyuncu için harekete geçtiği vurgulandı.

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Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

DJU GÜNDEME GELDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı aktarıldı.

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Franculino Dju'nun Midtjylland ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek.

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

21 yaşındaki forvet, geride kalan sezon Midtjylland'da 34 maça çıktı ve 22 gol ile 3 asist üretti.

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Gineli oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

BENFICA'DA YETİŞTİ

Franculino Dju, Benfica altyapısında yetişti ve 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Midtjylland'a imza attı.

Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Franculino Dju, Gine Milli Takımı'nda 14 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #MAURO ICARDİ #GALATASARAY