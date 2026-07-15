Galatasaray genç golcünün peşinde! Mauro Icardi’nin yerine gündemde

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, forvet arayışlarında rotasını genç yıldıza çevirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın Danimarka'da forma giyen oyuncu için harekete geçtiği vurgulandı. DJU GÜNDEME GELDİ Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı aktarıldı. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Franculino Dju'nun Midtjylland ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2029'da sona erecek. 21 yaşındaki forvet, geride kalan sezon Midtjylland'da 34 maça çıktı ve 22 gol ile 3 asist üretti. Gineli oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. BENFICA'DA YETİŞTİ Franculino Dju, Benfica altyapısında yetişti ve 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Midtjylland'a imza attı. Franculino Dju, Gine Milli Takımı'nda 14 maçta 1 gol sevinci yaşadı.