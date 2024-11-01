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GALATASARAY HABERİ | Taraftarı yıkacak gelişme: Mauro Icardi'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar...

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi için son dönemde peş peşe iddialar gündeme geliyor. Arjantinli golcünün kısa süre önce Meksika Ligi ekibi Monterrey'in listesine aldığı ve sezon sonu için teklif yapmayı düşündüğü öğrenilmişti. Icardi için sürpriz bir talip daha çıktığı iddia edildi. İşte Galatasaray transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:29
GALATASARAY HABERİ | Taraftarı yıkacak gelişme: Mauro Icardi’ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ | Taraftarı yıkacak gelişme: Mauro Icardi’ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar...

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip 2-1'lik skorla galip gelen taraf olmuştu.

GALATASARAY HABERİ | Taraftarı yıkacak gelişme: Mauro Icardi’ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar...

Dev derbi galibiyetiyle beraber Galatasaray Süper Lig'de liderlik koltuğunu sağlama aldı.

GALATASARAY HABERİ | Taraftarı yıkacak gelişme: Mauro Icardi’ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar...

Öte yandan transfer iddialarıyla da gündeme gelen sarı kırmızılı kulüpte Arjantinli golcü Mauro Icardi için de flaş bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ | Taraftarı yıkacak gelişme: Mauro Icardi’ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.

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