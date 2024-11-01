GALATASARAY HABERİ | Taraftarı yıkacak gelişme: Mauro Icardi'ye teklif yapmaya hazırlanıyorlar...
Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi için son dönemde peş peşe iddialar gündeme geliyor. Arjantinli golcünün kısa süre önce Meksika Ligi ekibi Monterrey'in listesine aldığı ve sezon sonu için teklif yapmayı düşündüğü öğrenilmişti. Icardi için sürpriz bir talip daha çıktığı iddia edildi. İşte Galatasaray transfer haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:29