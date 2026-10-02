Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

Galatasaray, hazırlık maçında deplasmanda Pendikspor ile kozlarını paylaştı. Pendik Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Pendikspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibin golleri Taha Emre, Hakan Yeşil ve Bekir Karadeniz'den geldi. İkinci yarıda etkili olan taraf bu kez Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, Arda Ünyay, Abdullah Kolazlı ve Kaan Ayhan'ın golleriyle skoru 3-3 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Galatasaray, milli ara sonrası 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, ligde oynayacağı bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Barcelona ile mücadele edecek.