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Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

Galatasaray, hazırlık maçında deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Sarı-kırmızılı takımın ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadele 3-3 sona erdi.

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Giriş Tarihi: 02.10.2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 19:31
Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

Galatasaray, hazırlık maçında deplasmanda Pendikspor ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

Pendik Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Pendikspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

Ev sahibi ekibin golleri Taha Emre, Hakan Yeşil ve Bekir Karadeniz'den geldi.

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Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

İkinci yarıda etkili olan taraf bu kez Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, Arda Ünyay, Abdullah Kolazlı ve Kaan Ayhan'ın golleriyle skoru 3-3 yaptı.

Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

Galatasaray, milli ara sonrası 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray hazırlık maçında 3-0’dan döndü!

Sarı-kırmızılı takım, ligde oynayacağı bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Barcelona ile mücadele edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#PENDİKSPOR #GALATASARAY