Kulüp başkanı Galatasaray'ı açıkladı: “30 milyon euro ödemeye hazır”

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile karşılaşacak olan Galatasaray için dikkat çeken bir transfer açıklaması yapıldı. Yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapan Aslan, birçok futbolcuyu gündemine almıştı. Bu isimlerden biri de Sion forması giyen genç forvet Winsley Boteli olmuştu. Sion Başkanı Christian Constantin, Boteli için Galatasaray'ın 30 milyon euro ödemeyi göze aldığını açıkladı. Constantin yaptığı açıklamada genç oyuncu için sarı-kırmızılıların doğru adres olmadığını iddia etti. '30 MİLYON EURO…' Sion Başkanı, 'Galatasaray, böyle bir bedeli (30 milyon euro) değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.' diye konuştu. Constantin ayrıca şu ifadeleri kullandı: 'Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi ise Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil. Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor. 'G.SARAY DOĞRU YER DEĞİL' Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil.' 20 yaşındaki Boteli için Galatasaray'ın yanı sıra Crystal Palace da Sion'a teklifte bulunmuştu. PERFORMANSI Sezona harika bir başlangıç yapan 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon 12 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Boteli'nin, kulübü Sion ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.