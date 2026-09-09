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Kulüp başkanı Galatasaray'ı açıkladı: “30 milyon euro ödemeye hazır”

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi. İşte sarı-kırmızılı takımın, ilgilendiği genç golcü ve yapılan teklifin detayları…

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 09.09.2026 13:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 14:18
Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır
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Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile karşılaşacak olan Galatasaray için dikkat çeken bir transfer açıklaması yapıldı.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

Yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapan Aslan, birçok futbolcuyu gündemine almıştı.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

Bu isimlerden biri de Sion forması giyen genç forvet Winsley Boteli olmuştu.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

Sion Başkanı Christian Constantin, Boteli için Galatasaray'ın 30 milyon euro ödemeyi göze aldığını açıkladı.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

Constantin yaptığı açıklamada genç oyuncu için sarı-kırmızılıların doğru adres olmadığını iddia etti.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

"30 MİLYON EURO…"

Sion Başkanı, "Galatasaray, böyle bir bedeli (30 milyon euro) değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi." diye konuştu.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

Constantin ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi ise Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

"G.SARAY DOĞRU YER DEĞİL"

Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil."

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

20 yaşındaki Boteli için Galatasaray'ın yanı sıra Crystal Palace da Sion'a teklifte bulunmuştu.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

PERFORMANSI

Sezona harika bir başlangıç yapan 20 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon 12 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kulüp başkanı Galatasaray’ı açıkladı: 30 milyon euro ödemeye hazır

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Boteli'nin, kulübü Sion ile sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY