Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarında girişimlerine hız verdi. Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'u kadrosuna katan Galatasaray'ın yeni hedefi belli oldu. Sarı-kırmızılıların transferde rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi. PAPE MATAR SARR RADARDA Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray'ın Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı transfer etmek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Pape Matar Sarr için Tottenham'a 18 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın Pape Matar Sarr için yaptığı ilk teklifin Tottenham tarafından kabul görmediği vurgulandı. GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Tottenham ile Galatasaray arasında Pape Matar Sarr transferi için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Tottenham'ın Pape Matar Sarr için en az 25 milyon Euro bonservis talep ettiği kaydedildi. OYUNCU CEPHESİNDE SORUN YOK Galatasaray'ın Pape Matar Sarr ile kişisel şartlar konusunda görüşmelerini olumlu şekilde sürdürdüğü ifade edildi. 23 yaşındaki Senegalli orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Pape Matar Sarr'ın Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.