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Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Tottenham'ın yıldızı için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Premier Lig devine sunduğu transfer teklifi belli oldu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 20.08.2026 17:44
Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarında girişimlerine hız verdi.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov'u kadrosuna katan Galatasaray'ın yeni hedefi belli oldu.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Sarı-kırmızılıların transferde rotasını İngiltere'ye çevirdiği öğrenildi.

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Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

PAPE MATAR SARR RADARDA

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Galatasaray'ın Tottenham'dan Pape Matar Sarr'ı transfer etmek istediği belirtildi.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Sarı-kırmızılıların, Pape Matar Sarr için Tottenham'a 18 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Galatasaray'ın Pape Matar Sarr için yaptığı ilk teklifin Tottenham tarafından kabul görmediği vurgulandı.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Tottenham ile Galatasaray arasında Pape Matar Sarr transferi için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Tottenham'ın Pape Matar Sarr için en az 25 milyon Euro bonservis talep ettiği kaydedildi.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

OYUNCU CEPHESİNDE SORUN YOK

Galatasaray'ın Pape Matar Sarr ile kişisel şartlar konusunda görüşmelerini olumlu şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

23 yaşındaki Senegalli orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray ile Tottenham görüşmelere başladı! İşte masadaki bonservis

Pape Matar Sarr'ın Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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