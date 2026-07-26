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Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in yıldızının transferinde Jose Mourinho'nun kararını bekliyor.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 25.07.2026 22:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 07:05
Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Yaz döneminde sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, on numara transferine yoğunlaştı.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Listenin ilk iki sırasına Bruno Fernandes ve Can Uzun yazılsa da Manchester United satmayı düşünmediği Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Eintracht Frankfurt cephesi ise Can Uzun'un bonservisinde indirime yanaşmıyor.

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Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

BRAHIM DIAZ'A YAKIN TAKİP

Alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılı takım, Brahim Diaz'ın durumunu takip ediyor.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Real Madrid'de geleceği belirsizliğini koruyan Faslı yıldız için yeni hocası Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

FORMA ŞANSI DÜŞÜK

RB Leipzig'den Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba veren Real Madrid'de 26 yaşındaki Diaz'ın forma şansı düşük görülüyor.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Bruno Fernandes ve Can Uzun'a kıyasla maliyeti daha az olan tecrübeli futbolcu, Aslan'ın iştahını kabartıyor.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

SİSTEME UYUYOR

Brahim Diaz, hücum hattının her bölgesinde (10 numara, sağ açık, sol açık) görev yapabiliyor ve Okan Buruk'un sistemine uyuyor.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Real'de geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta forma giyen Faslı oyuncu, 2 gol ve 9 asiste imza attı.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Brahim Diaz'ın Real Madrid ile 1 yıllık mukavelesi daha bulunuyor.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

1.70 metre boyundaki futbolcu, eğer bu sezon satılmazsa sezon sonunda serbest kalıyor.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

MANCHESTER CITY'DE YETİŞTİ

Diaz'ın kariyeri Manchester City'de başlarken 2019'da 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. 26 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyerken A Takım düzeyinde Fas'ı tercih etti. 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile çeyrek final görürken turnuvayı 4 asistle tamamladı.

Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

52 GOLE ETKİ ETTİ

Real Madrid'de 163 karşılaşmaya çıkan Brahim Diaz, 22 gol kaydederken arkadaşlarına 30 asist yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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