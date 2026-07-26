Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

Yaz döneminde sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, on numara transferine yoğunlaştı. Listenin ilk iki sırasına Bruno Fernandes ve Can Uzun yazılsa da Manchester United satmayı düşünmediği Bruno Fernandes'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Eintracht Frankfurt cephesi ise Can Uzun'un bonservisinde indirime yanaşmıyor. BRAHIM DIAZ'A YAKIN TAKİP Alternatifleri değerlendiren sarı-kırmızılı takım, Brahim Diaz'ın durumunu takip ediyor. Real Madrid'de geleceği belirsizliğini koruyan Faslı yıldız için yeni hocası Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor. FORMA ŞANSI DÜŞÜK RB Leipzig'den Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba veren Real Madrid'de 26 yaşındaki Diaz'ın forma şansı düşük görülüyor. Bruno Fernandes ve Can Uzun'a kıyasla maliyeti daha az olan tecrübeli futbolcu, Aslan'ın iştahını kabartıyor. SİSTEME UYUYOR Brahim Diaz, hücum hattının her bölgesinde (10 numara, sağ açık, sol açık) görev yapabiliyor ve Okan Buruk'un sistemine uyuyor. Real'de geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta forma giyen Faslı oyuncu, 2 gol ve 9 asiste imza attı. Brahim Diaz'ın Real Madrid ile 1 yıllık mukavelesi daha bulunuyor. 1.70 metre boyundaki futbolcu, eğer bu sezon satılmazsa sezon sonunda serbest kalıyor. MANCHESTER CITY'DE YETİŞTİ Diaz'ın kariyeri Manchester City'de başlarken 2019'da 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. 26 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyerken A Takım düzeyinde Fas'ı tercih etti. 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile çeyrek final görürken turnuvayı 4 asistle tamamladı. 52 GOLE ETKİ ETTİ Real Madrid'de 163 karşılaşmaya çıkan Brahim Diaz, 22 gol kaydederken arkadaşlarına 30 asist yaptı.