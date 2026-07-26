Galatasaray, Jose Mourinho’nun kararını bekliyor! Transfer rotası ona çevrildi

MANCHESTER CITY'DE YETİŞTİ

Diaz'ın kariyeri Manchester City'de başlarken 2019'da 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. 26 yaşındaki oyuncu, İspanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyerken A Takım düzeyinde Fas'ı tercih etti. 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile çeyrek final görürken turnuvayı 4 asistle tamamladı.