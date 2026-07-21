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Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandırıldı. Sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen yıldız için gözden çıkardığı maaş belli oldu.

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Giriş Tarihi: 21.07.2026 17:25 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 17:26
Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını İtalya'ya çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Galatasaray'ın Juventus forması giyen yıldızı gündemine aldığı vurgulandı.

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Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

BREMER RADARDA

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın Juventus forması giyen Bremer ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacıya yıllık 8 milyon euro net maaş önerdiği kaydedildi.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Bu rakamın, Bremer'in Juventus'ta kazandığı yıllık ücretin iki katı olduğu vurgulandı.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Bremer'in Galatasaray'dan gelen 8 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmediği belirtildi.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Brezilyalı stoperin, buna karşın Galatasaray'a kapıları tamamen kapatmadığı ifade edildi.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Juventus'un Bremer için 25 milyon euroluk bonservis talebi olduğu aktarıldı.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

29 yaşındaki Bremer'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Tecrübeli stoperin, Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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