Galatasaray, Juventus’un yıldızını istiyor! İki katı maaş teklif edildi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını İtalya'ya çevirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın Juventus forması giyen yıldızı gündemine aldığı vurgulandı. BREMER RADARDA La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray'ın Juventus forması giyen Bremer ile ilgilendiği belirtildi. Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacıya yıllık 8 milyon euro net maaş önerdiği kaydedildi. Bu rakamın, Bremer'in Juventus'ta kazandığı yıllık ücretin iki katı olduğu vurgulandı. TEKLİFİ KABUL ETMEDİ Bremer'in Galatasaray'dan gelen 8 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmediği belirtildi. Brezilyalı stoperin, buna karşın Galatasaray'a kapıları tamamen kapatmadığı ifade edildi. Juventus'un Bremer için 25 milyon euroluk bonservis talebi olduğu aktarıldı. DEĞERİ 35 MİLYON EURO 29 yaşındaki Bremer'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli stoperin, Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.