Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı İstanbul'da 1-0'lık skorla yıktı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında kazanarak Devler Ligi sahnesinde puanını 9'a çıkardı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe 3. zaferini yaşarken önemli bir geliri hanesine yazdırdı. DİREKT KATILMIŞTI Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğu ile birlikte doğrudan Şampiyonlar Ligi lig etabı biletini almıştı. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18 milyon 620 bin Euro gelir elde etmişti. GALİBİYET BAŞINA 2.1 MİLYON EURO Galatasaray, Aston Villa maçını kazanarak UEFA'nın galibiyet primi olan 2 milyon 100 bin Euro'yu kasasına ekledi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde 3 galibiyetle toplam 6 milyon 300 bin Euro galibiyet primini hanesine yazdırdı. SIRALAMAYA ÖZEL ÖDÜL Galatasaray'ın lig etabını bitirdiği sıra UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek. Sarı-kırmızılılar, lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlarsa 1 milyon Euro'yu daha kasasına koyacak. Cimbom, ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 bileti alırsa UEFA'dan 11 milyon Euro daha ek gelir elde edecek.