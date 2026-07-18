Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin vedası sonrası forvet transferinde çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'ın Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko'da gaza bastığı öğrenildi. DINAMO'NUN TALEBİ BELLİ OLDU Takvim'in haberine göre; Dinamo Kiev'in Matviy Ponomarenko için Galatasaray'dan 30 milyon euro talep ettiği belirtildi. Galatasaray'ın 20 yaşındaki forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı aktarıldı. Galatasaray'ın teklifinin bonuslarla birlikte 25 milyon euroyu bulduğu kaydedildi. G.SARAY'A SICAK BAKIYOR Matviy Ponomarenko'nun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Ukraynalı santrforun, transferde kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi. Matviy Ponomarenko, geride kalan sezonda Dinamo Kiev'de 23 maça çıktı ve 16 gol ile 1 asist üretti. DEĞERİ 12 MİLYON EURO 20 yaşındaki Matviy Ponomarenko'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Matviy Ponomarenko'nun Dinamo Kiev ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek. Ukrayna Milli Takımı'nda 3 maça çıkan Matviy Ponomarenko, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.