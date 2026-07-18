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Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray, forvet transferinde genç isimlere rotasını çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Matviy Ponomarenko için ısrarını sürdürdüğü öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 17:18
Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mauro Icardi ile yollar ayrıldı.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin vedası sonrası forvet transferinde çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Galatasaray'ın Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko'da gaza bastığı öğrenildi.

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Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

DINAMO'NUN TALEBİ BELLİ OLDU

Takvim'in haberine göre; Dinamo Kiev'in Matviy Ponomarenko için Galatasaray'dan 30 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Galatasaray'ın 20 yaşındaki forvet için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı aktarıldı.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Galatasaray'ın teklifinin bonuslarla birlikte 25 milyon euroyu bulduğu kaydedildi.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

G.SARAY'A SICAK BAKIYOR

Matviy Ponomarenko'nun Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Ukraynalı santrforun, transferde kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Matviy Ponomarenko, geride kalan sezonda Dinamo Kiev'de 23 maça çıktı ve 16 gol ile 1 asist üretti.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

20 yaşındaki Matviy Ponomarenko'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Matviy Ponomarenko'nun Dinamo Kiev ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'de sona erecek.

Galatasaray, Mauro Icardi’nin yerine istiyor! Matviy Ponomarenko için dev teklif

Ukrayna Milli Takımı'nda 3 maça çıkan Matviy Ponomarenko, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MAURO ICARDİ #OKAN BURUK #TRANSFER