Trend Galeri Trend Spor Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi iki takımın en değerli 11'lerini sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 10:39
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın en değerli 11'ini derledik. İşte piyasa değeri en yüksek takım...

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Uğurcan Çakır

Piyasa değeri: 13 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Wilfried Singo

Piyasa değeri: 20 milyon euro

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Davinson Sanchez

Piyasa değeri: 16 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Bitshiabu

Piyasa değeri: 18 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Ismail Jakobs

Piyasa değeri: 8 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Gabriel Sara

Piyasa değeri: 27 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Lesley Ugochukwu

Piyasa değeri: 22 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Rafael Leao

Piyasa değeri: 40 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Aleksey Batrakov

Piyasa değeri: 28 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Barış Alper Yılmaz

Piyasa değeri: 30 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Victor Osimhen

Piyasa değeri: 65 milyon euro

Toplam 287 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

FENERBAHÇE'NİN EN DEĞERLİ 11'İ

Ederson

Piyasa değeri: 8 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Oppong

Piyasa değeri: 12 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Jayden Oosterwolde

Piyasa değeri: 17 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Nathan Ake

Piyasa değeri: 10 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Archie Brown

Piyasa değeri: 18 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Matteo Guendouzi

Piyasa değeri: 27 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

İsmail Yüksek

Piyasa değeri: 15 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Marco Asensio

Piyasa değeri: 12 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Mason Greenwood

Piyasa değeri: 40 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Kerem Aktürkoğlu

Piyasa değeri: 18 milyon euro

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Dorgeles Nene

Piyasa değeri: 20 milyon euro

Toplam: 197 milyon euro

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör