Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? İşte dev derbinin en değerli 11’leri...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın en değerli 11'ini derledik. İşte piyasa değeri en yüksek takım... Uğurcan Çakır Piyasa değeri: 13 milyon euro Wilfried Singo Piyasa değeri: 20 milyon euro Davinson Sanchez Piyasa değeri: 16 milyon euro Bitshiabu Piyasa değeri: 18 milyon euro Ismail Jakobs Piyasa değeri: 8 milyon euro Gabriel Sara Piyasa değeri: 27 milyon euro Lesley Ugochukwu Piyasa değeri: 22 milyon euro Rafael Leao Piyasa değeri: 40 milyon euro Aleksey Batrakov Piyasa değeri: 28 milyon euro Barış Alper Yılmaz Piyasa değeri: 30 milyon euro Victor Osimhen Piyasa değeri: 65 milyon euro Toplam 287 milyon euro FENERBAHÇE'NİN EN DEĞERLİ 11'İ Ederson Piyasa değeri: 8 milyon euro Oppong Piyasa değeri: 12 milyon euro Jayden Oosterwolde Piyasa değeri: 17 milyon euro Nathan Ake Piyasa değeri: 10 milyon euro Archie Brown Piyasa değeri: 18 milyon euro Matteo Guendouzi Piyasa değeri: 27 milyon euro İsmail Yüksek Piyasa değeri: 15 milyon euro Marco Asensio Piyasa değeri: 12 milyon euro Mason Greenwood Piyasa değeri: 40 milyon euro Kerem Aktürkoğlu Piyasa değeri: 18 milyon euro Dorgeles Nene Piyasa değeri: 20 milyon euro Toplam: 197 milyon euro