Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katarak Avrupa'da ses getirdi. Sarı-kırmızılıların, Milan'dan bir transfer hedefi daha olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın transfer için harekete geçtiği kaydedildi. YOUSSOUF FOFANA GÜNDEMDE Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Milan'dan Youssouf Fofana ile ilgilendiği belirtildi. Rafael Leao transferi ile ilgili görüşmeler sırasında, Youssouf Fofana hakkında bilgi talep edildiği aktarıldı. KİRALIK AYRILIĞI GÜNDEMDE Youssouf Fofana'nın kiralık olarak Milan'dan ayrılabileceği vurgulandı. Tecrübeli orta sahanın, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Youssouf Fofana'nın Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor. Red Star altyapısında yetişen Youssouf Fofana daha sonra Strasbourg ve Monaco formaları giydi.