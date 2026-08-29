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Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Rafael Leao transferi sonrası rotasını yeniden Milan'a çevirdi. Yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 29.08.2026 19:14 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 19:15
Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'yu kadrosuna katarak Avrupa'da ses getirdi.

Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

Sarı-kırmızılıların, Milan'dan bir transfer hedefi daha olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

Galatasaray'ın transfer için harekete geçtiği kaydedildi.

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Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

YOUSSOUF FOFANA GÜNDEMDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Milan'dan Youssouf Fofana ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

Rafael Leao transferi ile ilgili görüşmeler sırasında, Youssouf Fofana hakkında bilgi talep edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

KİRALIK AYRILIĞI GÜNDEMDE

Youssouf Fofana'nın kiralık olarak Milan'dan ayrılabileceği vurgulandı.

Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

Tecrübeli orta sahanın, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Youssouf Fofana'nın Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Milan’dan bir yıldızı daha istedi! Transfere sıcak bakıyor

Red Star altyapısında yetişen Youssouf Fofana daha sonra Strasbourg ve Monaco formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #MİLAN #RAFAEL LEAO