Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Transferin sessiz takımı Galatasaray atağa kalktı ve somut adımlar atmaya başladı... Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinde olduğu Milan'ın kanat oyuncusu Rafael Leao ile bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızla anlaştı. MAAŞI BELLİ OLDU İtalya'da 7 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu ile yönetimin yıllık 10 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Galatasaraylı yetkililer, Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor. Çizme ekibi, Aslan'ın ilk sunduğu 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren teklifini reddetmişti. TRANSFER BİTİRİLECEK Galatasaray 40+5 milyon Euro'luk yeni bir teklifle İtalyan temsilcisiyle masaya otururken, başkan Dursun Özbek'in talimatıyla bu transferin kısa sürede biteceği belirtildi. Bu arada Milan'ın Avustralya kampından İtalya'ya dönüşünde Galatasaraylı bir taraftar havalimanında Leao ile karşılaştı ve yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı formayı uzattı. Bu durumu gülerek karşılayan deneyimli futbolcu teşekkür ederken imza talebini geri çevirdi. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.