Trend Galeri Trend Spor Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdaki maaşı ile bonservis pazarlıklarında son durum belli oldu.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 06.08.2026 23:07 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 07:10
Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Transferin sessiz takımı Galatasaray atağa kalktı ve somut adımlar atmaya başladı...

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Fenerbahçe'nin de uzun süre peşinde olduğu Milan'ın kanat oyuncusu Rafael Leao ile bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızla anlaştı.

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

MAAŞI BELLİ OLDU

İtalya'da 7 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu ile yönetimin yıllık 10 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Galatasaraylı yetkililer, Milan ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Çizme ekibi, Aslan'ın ilk sunduğu 30 milyon Euro + 5 milyon Euro bonus içeren teklifini reddetmişti.

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

TRANSFER BİTİRİLECEK

Galatasaray 40+5 milyon Euro'luk yeni bir teklifle İtalyan temsilcisiyle masaya otururken, başkan Dursun Özbek'in talimatıyla bu transferin kısa sürede biteceği belirtildi.

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Bu arada Milan'ın Avustralya kampından İtalya'ya dönüşünde Galatasaraylı bir taraftar havalimanında Leao ile karşılaştı ve yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı formayı uzattı.

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Bu durumu gülerek karşılayan deneyimli futbolcu teşekkür ederken imza talebini geri çevirdi.

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Rafael Leao'nun Milan ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaştı! İşte masadaki rakam

Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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