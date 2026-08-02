Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile oynayacak.