Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta mücadele edecek. Mücadele öncesinde taraftarlar ve futbol tutkunları arama motorlarında 'Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?', 'GS - Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?', 'Galatasaray hazırlık maçı şifresiz mi?' ve 'Galatasaray Rennes maçı canlı izle linki' başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA? Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu. Galatasaray - Rennes maçı tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele aynı zamanda dijital platform üzerinden S Sport Plus aracılığıyla da canlı izlenebilecek. Bu sezonki ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Aslan, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile oynayacak. GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ! Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen