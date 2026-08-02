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Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, 4. hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadele RAMS Park'ta oynanacak. Peki Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 14:30
Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Yeni sezon çalışmalarının yurt dışı etabını tamamlayan ve Türkiye'ye dönen Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Fransız ekibi Rennes ile RAMS Park'ta mücadele edecek.

Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mücadele öncesinde taraftarlar ve futbol tutkunları arama motorlarında "Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?", "GS - Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Galatasaray hazırlık maçı şifresiz mi?" ve "Galatasaray Rennes maçı canlı izle linki" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor.

Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

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Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın yayın kanalı belli oldu. Galatasaray - Rennes maçı tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Mücadele aynı zamanda dijital platform üzerinden S Sport Plus aracılığıyla da canlı izlenebilecek.

Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bu sezonki ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkan Aslan, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Avusturya kampında da iki özel müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Monza'ya 2-0, bir diğer İtalyan takımı Venezia'ya da 3-0'lık skorla kaybetti. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Rennes karşılaşmasının ardından 8 Ağustos Cumartesi günü evinde İspanyol temsilcisi Villarreal ile oynayacak.

Galatasaray – Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ!

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör