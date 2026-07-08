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Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin yerine alternatif isimlere yöneldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in eski yıldızını listesine aldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 19:45 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 19:46
Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'nin geleceği konusunda belirsizlik sürerken alternatif isimleri gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı belirtildi.

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Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

ROMULO RADARA GİRDİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın RB Leipzig forması giyen Romulo ile ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Sarı-kırmızılıların, Romulo'nun menajeri ve RB Leipzig ile temasa geçeceği kaydedildi.

Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

13 GOLE ETKİ ETTİ

Romulo, geride kalan sezonda RB Leipzig'de 32 maça çıktı ve 9 gol ile 4 asist üretti.

Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Brezilyalı forvetin, RB Leipzig ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Romulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

20 MİLYON EUROYA GİTTİ

RB Leipzig, geride kalan sezon başında Romulo transferi için Göztepe'ye 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Romulo, forvet bölgesinin yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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