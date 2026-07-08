Galatasaray, Süper Lig’in eski yıldızını istiyor! Mauro Icardi yerine…

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Mauro Icardi'nin geleceği konusunda belirsizlik sürerken alternatif isimleri gündemine aldığı belirtildi. Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı gündemine aldığı belirtildi. ROMULO RADARA GİRDİ Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın RB Leipzig forması giyen Romulo ile ilgilendiği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, Romulo'nun menajeri ve RB Leipzig ile temasa geçeceği kaydedildi. 13 GOLE ETKİ ETTİ Romulo, geride kalan sezonda RB Leipzig'de 32 maça çıktı ve 9 gol ile 4 asist üretti. Brezilyalı forvetin, RB Leipzig ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Romulo'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. 20 MİLYON EUROYA GİTTİ RB Leipzig, geride kalan sezon başında Romulo transferi için Göztepe'ye 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Romulo, forvet bölgesinin yanı sıra kanatlarda da forma giyebiliyor.