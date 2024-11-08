GALATASARAY TOTTENHAM YAZAR YORUMLARI | "Futbol eziyeti yaşattı!" Okan Buruk'a eleştiri: Niye çıkaramıyorsun?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı harika bir futbolla 3-2 yendi. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Osimhen (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Sarı-Kırmızılılar, Icardi ve Osimhen'le birçok net gol fırsatını harcayarak tarihi bir farklı galibiyeti kaçırdı. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Mustafa Çulcu, nefes kesen karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, "Osimhen ile İcardi, yakaladıkları fırsatları gol yapsalardı Galatasaray, tarihinin en farklı Avrupa galibiyetini alırdı" derken, Timurlenk ve Ömer Üründül ise Okan Buruk'u oyuncu değişikliği konusunda eleştirdi. İşte Galatasaray Tottenham maçı yazar yorumları...