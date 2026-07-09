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Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Tottenham'ın genç yıldızı ile ilgilendiği iddia edildi. Tottenham'ın transferde uygun bir teklif halinde ayrılığa izin vereceği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 19:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 19:50
Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Sarı-kırmızılıların, orta saha transferinde genç yıldızı gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Galatasaray'ın gündemindeki ismi Fransız basını duyurdu.

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Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

PAPE MATAR SARR İDDİASI

Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın Tottenham'dan Pape Matar Sarr ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Sarı-kırmızılıların, Senegalli orta sahanın transferi konusunda harekete geçtiği kaydedildi.

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Tottenham'ın Pape Matar Sarr için uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebileceği vurgulandı.

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

23 yaşındaki Pape Matar Sarr'ın Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Senegalli yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

2 MAÇTA OYNADI

Pape Matar Sarr, 2026 Dünya Kupası'nda 2 maçta forma şansı buldu.

Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Pape Matar Sarr merkez orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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