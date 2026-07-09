Galatasaray, Tottenham’ın yıldızını istiyor! 30 milyon euroluk orta saha

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, orta saha transferinde genç yıldızı gündemine aldığı belirtildi. Galatasaray'ın gündemindeki ismi Fransız basını duyurdu. PAPE MATAR SARR İDDİASI Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın Tottenham'dan Pape Matar Sarr ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Senegalli orta sahanın transferi konusunda harekete geçtiği kaydedildi. Tottenham'ın Pape Matar Sarr için uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebileceği vurgulandı. SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK 23 yaşındaki Pape Matar Sarr'ın Tottenham ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Senegalli yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. 2 MAÇTA OYNADI Pape Matar Sarr, 2026 Dünya Kupası'nda 2 maçta forma şansı buldu. Pape Matar Sarr merkez orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor.