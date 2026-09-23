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Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk'un en büyük hayali...
Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk'un en büyük hayali...
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un eski yıldızını yakından takip ettiği ve Okan Buruk'un genç yıldızı takımın iskeletinde görmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 18:22