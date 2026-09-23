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Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk'un en büyük hayali...

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un eski yıldızını yakından takip ettiği ve Okan Buruk'un genç yıldızı takımın iskeletinde görmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 18:22
Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...
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Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 yenilerek 13 puanla milli araya giren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

Sarı-kırmızılılar, kadro planlaması ve takviyeler için gözünü devre arası ve yaz transfer dönemine çevirdi.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

Ligde ve Avrupa'da mücadele eden Cimbom'da Dursun Özbek ve yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda ilerliyor.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

Bu doğrultuda bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir futbolcunun ismi ortaya atıldı.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

OULAI BOMBASI

Floransa yerel basınından Viola News'in haberine göre Galatasaray, Fiorentina'da forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Christ Oulai için nabız yokladı.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

HOCASI ÇOK BEĞENİYOR

Haberde, İtalyan ekibinin teknik direktörü Paolo Vanoli'nin Oulai'ye büyük önem verdiği ve gelişimini takip ettiği aktarıldı.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

GELECEK PLANLARI ARASINDA

Vanoli'nin Oulai'yi geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ve genç orta sahayı Fiorentina'nın gelecek planları içerisinde değerlendirdiği ifade edildi.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

OULAI İÇİN YAKIN TAKİP

Orta sahada olası Mario Lemina ayrılığına karşın transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da Oulai'yi yakından takip ettiği iddia edildi.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

Oulai'nin özellikle orta sahadaki dinamizmi, mücadele gücü ve top kazanma becerileriyle Galatasaray'ın dikkatini çektiği belirtildi.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

KULÜP AYRILIĞA SICAK DEĞİL

Galatasaray'ın ilgisine rağmen Oulai'nin kısa vadede Fiorentina'dan ayrılmasının beklenmediği ve devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı vurgulandı.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

İtalyan basınına göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en büyük isteklerinden birisi Oulai'yi Renato Nhaga ile birlikte takımın iskeletlerinden birisi haline getirmek olduğu öne sürüldü.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

PERFORMANSI

Orta sahanın vazgeçilmezlerinden birisi olan Christ Inao Oulai, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 maçta süre bulurken henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Oulai, 2 gol ve 4 asist ile bordo-mavililere katkı sağlamıştı. Genç yıldız, tek sezonunu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandırdı.

Galatasaray, Trabzonspor’un eski yıldızını istiyor! Okan Buruk’un en büyük hayali...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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