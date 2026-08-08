Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, on numara transferinde sona yaklaştığı öğrenildi. Galatasaray'ın 19 yaşındaki yetenek için anlaşma sağladığı aktarıldı. RODRIGO MORA İLE ANLAŞILDI A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Rodrigo Mora'yı transfer etmek için sona yaklaştı. Sarı-kırmızılıların, hem Rodrigo Mora hem de Porto ile anlaşma sağladığı belirtildi. OKAN BURUK KARAR VERECEK Galatasaray'da Rodrigo Mora transferinde Okan Buruk'un onayının beklendiği aktarıldı. Rodrigo Mora'nın transfer olması halinde kiralık olarak Galatasaray forması giyeceği ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK Rodrigo Mora'nın Porto ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek. Genç on numaranın güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösteriliyor. Rodrigo Mora, geride kalan sezonda Porto'da 44 maça çıktı ve 5 gol ile 2 asist üretti.