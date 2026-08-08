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Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Galatasaray, uzun süredir devam eden on numara arayışlarında sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, genç yıldız ve kulübüyle anlaşma sağladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2026 20:40
Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Sarı-kırmızılıların, on numara transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.

Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Galatasaray'ın 19 yaşındaki yetenek için anlaşma sağladığı aktarıldı.

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Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

RODRIGO MORA İLE ANLAŞILDI

A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Rodrigo Mora'yı transfer etmek için sona yaklaştı.

Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Sarı-kırmızılıların, hem Rodrigo Mora hem de Porto ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Galatasaray'da Rodrigo Mora transferinde Okan Buruk'un onayının beklendiği aktarıldı.

Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Rodrigo Mora'nın transfer olması halinde kiralık olarak Galatasaray forması giyeceği ifade edildi.

Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Rodrigo Mora'nın Porto ile olan sözleşmesi 2030'da sona erecek.

Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Genç on numaranın güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray transfer için anlaşma sağladı! Okan Buruk karar verecek

Rodrigo Mora, geride kalan sezonda Porto'da 44 maça çıktı ve 5 gol ile 2 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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