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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura günü gelip çatarken, 2007-2008'den bu yana ilk kez iki Türk takımı birden Devler Ligi'nde sahne alacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini beklerken, UEFA'dan dev para ödülünü de kasalarına koymayı başardılar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.08.2026 07:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 08:06
Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu müsabakaları tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

İlk maçta evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek ederek 18 yıllık hasretine nokta koydu.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

19 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'nin galibiyetiyle, 2007-2008 sezonundan bu yana ilk kez Devler Ligi'nde iki Türk takımı birden yer almış olacak.

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Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

UEFA'DAN DEV GELİR

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek dev gelirle birlikte kasayı da doldurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde minimum 61,3 milyon Euro'luk gelire ulaştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

Geçtiğimiz sezon da Devler Ligi'nde boy gösteren Galatasaray, en az 30,1 milyon Euro'luk geliri garantiledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe ise 31,2 milyon Euro'luk gelire uzanmayı başardı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

F.BAHÇE DAHA ÇOK KAZANACAK

Fenerbahçe, katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için daha fazla gelir elde edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

Ligde alınacak galibiyet, beraberlik ve tur atlamalarda bu gelir daha da artacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonun ödül sistemi şöyle:

Katılım: 18.62 milyon Euro

Galibiyet: 2.1 milyon Euro

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

Beraberlik: 700 bin Euro

Son 16 play-off: 1 milyon Euro

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

Son 16 turu: 11 milyon Euro

Çeyrek final: 12.5 milyon Euro

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...

Yarı final: 15 milyon Euro

Final: 18.5 milyon Euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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