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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dev para ödülü! Şampiyonlar Ligi kasayı dolduracak...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura günü gelip çatarken, 2007-2008'den bu yana ilk kez iki Türk takımı birden Devler Ligi'nde sahne alacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini beklerken, UEFA'dan dev para ödülünü de kasalarına koymayı başardılar. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 07:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 08:06