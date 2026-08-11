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Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Mauro Icardi'nin vedası sonrası forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın rotasını Premier Lig'e çevirdiği aktarıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2026 17:39 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 17:40
Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından yedek forvet transferi konusunda çalışmalara hız verildi.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

Sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir ismin dahil olduğu öğrenildi.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

Galatasaray'ın Premier Lig devinde forma giyen yıldız forveti kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

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Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

EMEGHA GÜNDEME GELDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Chelsea forması giyen Emmanuel Emegha'yı transfer listesine dahil etti.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

CHELSEA KİRALIK GÖNDERECEK

Emmanuel Emegha'nın sezon başında imza attığı Chelsea'den kiralık olarak ayrılmasının planlandığı İngiliz basını tarafından kısa süre önce duyurulmuştu.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

SÖZLEŞMESİ 2033'TE BİTECEK

Emmanuel Emegha'nın Chelsea ile olan sözleşmesi 2033'te sona erecek.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

23 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

Sparta Rotterdam altyapısında yetişen Emmanuel Emegha daha sonra Royal Antwerp, Sturm Graz ve Strasbourg formaları giydi.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

2 KEZ MİLLİ OLDU

23 yaşındaki Emmanuel Emegha, Hollanda Milli Takımı'nda 2 kez forma şansı buldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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