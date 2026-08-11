Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Kiralama planı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından yedek forvet transferi konusunda çalışmalara hız verildi. Sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir ismin dahil olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Premier Lig devinde forma giyen yıldız forveti kadrosuna katmak istediği vurgulandı. EMEGHA GÜNDEME GELDİ Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Chelsea forması giyen Emmanuel Emegha'yı transfer listesine dahil etti. Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. CHELSEA KİRALIK GÖNDERECEK Emmanuel Emegha'nın sezon başında imza attığı Chelsea'den kiralık olarak ayrılmasının planlandığı İngiliz basını tarafından kısa süre önce duyurulmuştu. SÖZLEŞMESİ 2033'TE BİTECEK Emmanuel Emegha'nın Chelsea ile olan sözleşmesi 2033'te sona erecek. 23 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sparta Rotterdam altyapısında yetişen Emmanuel Emegha daha sonra Royal Antwerp, Sturm Graz ve Strasbourg formaları giydi. 2 KEZ MİLLİ OLDU 23 yaşındaki Emmanuel Emegha, Hollanda Milli Takımı'nda 2 kez forma şansı buldu.