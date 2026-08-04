Trend Galeri Trend Spor Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transferde sürpriz bir hamlede bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların rotasını Manchester City'e çevirdiği öne sürüldü.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2026 18:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 18:20
Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yarışmacı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Sarı-kırmızılıların, +4 kontenjanı için Manchester City'nin genç yıldızına kanca attığı iddia edildi.

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Öte yandan Manchester City'nin ayrılığa onay verdiği aktarıldı.

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Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

RICO LEWIS RADARDA

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın Manchester City'den Rico Lewis ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Manchester City'nin Rico Lewis'in kiralık ayrılığına sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

İngiltere devinin, Rico Lewis'in düzenli olarak forma şansı bulmasını istediği kaydedildi.

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Rico Lewis, sağ bekin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

21 yaşındaki İngiliz oyuncunun, Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Rico Lewis'in güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Genç oyuncu, İngiltere U21 Milli Takımı'nda 13 maça çıktı ve 2 gol attı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #MANCHESTER CİTY #TRANSFER