Galatasaray yeni jokerini Manchester City’de buldu! Ayrılık izni çıktı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yarışmacı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, +4 kontenjanı için Manchester City'nin genç yıldızına kanca attığı iddia edildi. Öte yandan Manchester City'nin ayrılığa onay verdiği aktarıldı. RICO LEWIS RADARDA Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın Manchester City'den Rico Lewis ile ilgilendiği belirtildi. Manchester City'nin Rico Lewis'in kiralık ayrılığına sıcak baktığı vurgulandı. İngiltere devinin, Rico Lewis'in düzenli olarak forma şansı bulmasını istediği kaydedildi. ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU Rico Lewis, sağ bekin yanı sıra sol bek ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor. 21 yaşındaki İngiliz oyuncunun, Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Rico Lewis'in güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç oyuncu, İngiltere U21 Milli Takımı'nda 13 maça çıktı ve 2 gol attı.