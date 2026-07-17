Galatasaray yönetiminden Mauro Icardi için karar!

BİR GÖRÜŞ: SUAT UMURHAN

"BİR HAGİ DEĞİL AMA…"

"Transferi sırasında 'yaşlı' diyenler vardı… Görüşmeler ilerlediğinde "Zaten iyi olsa Türkiye'ye gelmezdi" diyenler çıktı… Bir başka grup da "Emeklilik ikramiyesi için geldi" yorumları yaptı… "Kariyerine saygım var ama…" diye başlayan cümlelerle başlayan yazılar ve yorumlar her yerdeydi… Geldi, gollerini attı, bir takımın değişimine öncülük etti ve tarihi zaferlerin mimarı oldu…