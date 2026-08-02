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Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

Yeni sezon öncesi transferde sessiz kalan Galatasaray, harekete geçmeye hazırlanıyor. Savunmaya takviye düşünen Cimbom, sol stoper bölgesi için yıldız bir ismi gözüne kestirdi. İşte o futbolcu...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.08.2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 16:40
Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

TEK TRANSFER YAPTI

Şu ana kadar sadece Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Cimbom, taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

Önemli takviyeler yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

ROTA DEĞİŞTİ

Savunmaya takviye düşünen Galatasaray yönetimi, transferde rotayı Suudi Arabistan'a kırdı.

Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

Fanatik'te yer alan habere göre; Aslan, NEOM'dan Fransız stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor.

Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

Galatasaray'ın, 21 yaşındaki genç stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü belirtildi.

Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

20 MİLYON EURO ÖDENDİ

Zeze, geçen yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

OYUNCUNUN PERFORMANSI

NEOM'da geçen sezon 32 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

Zeze'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

Sol ayaklı stoperin Arabistan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#CİMBOM #GALATASARAY