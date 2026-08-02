Galatasaray’a 20 milyon euroluk sol stoper! Cimbom’da rota değişti...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. TEK TRANSFER YAPTI Şu ana kadar sadece Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Cimbom, taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Önemli takviyeler yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. ROTA DEĞİŞTİ Savunmaya takviye düşünen Galatasaray yönetimi, transferde rotayı Suudi Arabistan'a kırdı. Fanatik'te yer alan habere göre; Aslan, NEOM'dan Fransız stoper Nathan Zeze ile ilgileniyor. Galatasaray'ın, 21 yaşındaki genç stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü belirtildi. 20 MİLYON EURO ÖDENDİ Zeze, geçen yıl Nantes'tan NEOM'a 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. OYUNCUNUN PERFORMANSI NEOM'da geçen sezon 32 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Zeze'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sol ayaklı stoperin Arabistan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.