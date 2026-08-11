Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray yönetiminin, transfer çalışmalarında ses getirecek bir operasyon için düğmeye bastığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, dünyaca ünlü futbolcunun transferinde harekete geçtiği aktarıldı. ALEXIS MAC ALLISTER İDDİASI Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. Galatasaray'ın Alexis Mac Allister'ın transfer şartlarını araştırmaya başladığı ifade edildi. 12 GOLE ETKİ ETTİ Alexis Mac Allister, geride kalan sezonda Liverpool'da 55 maça çıktı ve 5 gol ile 7 asist üretti. Liverpool'un bu transferdeki kararının, Galatasaray'ın operasyonunu doğrudan etkileyeceği belirtildi. DEĞERİ 70 MİLYON EURO Alexis Mac Allister'ın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor. 27 yaşındaki oyuncunun, Liverpool ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Alexis Mac Allister, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor.