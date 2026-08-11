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Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız veren kurmayların, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, 70 milyon Euro'luk yıldızı radarına aldığı vurgulandı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 11.08.2026 19:13 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 19:14
Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Galatasaray yönetiminin, transfer çalışmalarında ses getirecek bir operasyon için düğmeye bastığı belirtildi.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Sarı-kırmızılıların, dünyaca ünlü futbolcunun transferinde harekete geçtiği aktarıldı.

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Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

ALEXIS MAC ALLISTER İDDİASI

Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray'ın Liverpool forması giyen Alexis Mac Allister ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki Arjantinli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Galatasaray'ın Alexis Mac Allister'ın transfer şartlarını araştırmaya başladığı ifade edildi.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

12 GOLE ETKİ ETTİ

Alexis Mac Allister, geride kalan sezonda Liverpool'da 55 maça çıktı ve 5 gol ile 7 asist üretti.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Liverpool'un bu transferdeki kararının, Galatasaray'ın operasyonunu doğrudan etkileyeceği belirtildi.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

DEĞERİ 70 MİLYON EURO

Alexis Mac Allister'ın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

27 yaşındaki oyuncunun, Liverpool ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’a 70 milyon Euro’luk süper yıldız! Çılgın transfer iddiası

Alexis Mac Allister, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #LİVERPOOL #TRANSFER