Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen milli araya 28 puanla lider girerken, Aleksey Batrakov'un performansı adeta göz kamaştırdı. Sezon başında sarı-kırmızılılara 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan katılan Batrakov, Amedspor ile oynanan maçı da boş geçmedi. Batrakov, Galatasaray'ın milli ara öncesinde sırasıyla çıktığı TÜMOSAN Konyaspor, Stuttgart ve Amedspor maçlarının tamamında gol attı. 21 yaşındaki yıldız, şimdiye kadar Galatasaray formasını giydiği toplamda 13 maçta 6 gol 4 asist kaydetmeyi başardı. KISLYAK HAREKATI Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, Aleksey Batrakov'un muhteşem performansı sonrası Ruslar'ın diğer gözde ismi olan Matvey Kislyak için de harekete geçti. TRANSFERE YEŞİL IŞIK CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Batrakov sonrası esen Galatasaray rüzgarı sonrası transfere sıcak bakmaya başladı. 'DEVRE ARASINDA GÖRECEĞİZ' Matvey Kislyak, 'Galatasaray'a transfer olmak ister misin?' sorusuna gülümseyerek 'Devre arasında göreceğiz' diyerek yeşil ışık yaktı. 21 yaşındaki 1.80 boyundaki Rus futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor. CSKA KARİYERİ Genç yıldız, CSKA formasıyla şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 102 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 7,713 dakikası bulunan oyuncu, rakip takım ağlarını 14 kez sarsmayı başarırken, 12 de asist katkısı üretti. SÖZLEŞME DURUMU Matvey Kislyak'ın CSKA ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI Rusya Milli Takımı'nın formasını 13 kez terleten yıldız futbolcu, 746 dakikada 2 gol-1 asistlik katkı sağladı. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Kislyak'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.