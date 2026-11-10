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Galatasaray'a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

Galatasaray, Aleksey Batrakov hamlesinin ardından gözünü Rusya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, bir Rus yıldız için daha transfer harekatına başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 10.11.2026 09:33
Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen milli araya 28 puanla lider girerken, Aleksey Batrakov'un performansı adeta göz kamaştırdı.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

Sezon başında sarı-kırmızılılara 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan katılan Batrakov, Amedspor ile oynanan maçı da boş geçmedi.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

Batrakov, Galatasaray'ın milli ara öncesinde sırasıyla çıktığı TÜMOSAN Konyaspor, Stuttgart ve Amedspor maçlarının tamamında gol attı.

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Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

21 yaşındaki yıldız, şimdiye kadar Galatasaray formasını giydiği toplamda 13 maçta 6 gol 4 asist kaydetmeyi başardı.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

KISLYAK HAREKATI

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, Aleksey Batrakov'un muhteşem performansı sonrası Ruslar'ın diğer gözde ismi olan Matvey Kislyak için de harekete geçti.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

TRANSFERE YEŞİL IŞIK

CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Batrakov sonrası esen Galatasaray rüzgarı sonrası transfere sıcak bakmaya başladı.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

'DEVRE ARASINDA GÖRECEĞİZ'

Matvey Kislyak, 'Galatasaray'a transfer olmak ister misin?' sorusuna gülümseyerek "Devre arasında göreceğiz" diyerek yeşil ışık yaktı.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

21 yaşındaki 1.80 boyundaki Rus futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

CSKA KARİYERİ

Genç yıldız, CSKA formasıyla şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 102 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

PERFORMANSI

7,713 dakikası bulunan oyuncu, rakip takım ağlarını 14 kez sarsmayı başarırken, 12 de asist katkısı üretti.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

SÖZLEŞME DURUMU

Matvey Kislyak'ın CSKA ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

RUSYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Rusya Milli Takımı'nın formasını 13 kez terleten yıldız futbolcu, 746 dakikada 2 gol-1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’a bir Rus yıldız daha! Batrakov sonrası yeşil ışık yaktı...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Kislyak'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ALEKSEY BATRAKOV #GALATASARAY #TRENDYOL SÜPER LİG #CSKA MOSKOVA