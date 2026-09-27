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Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Galatasaray'ın Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, yetersiz performansı sonrası Brezilya ekibi Vasco de Gama'ya kiralanmıştı. Tecrübeli stoperden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 11:57
Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...
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Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktı.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Yaz transfer dönemini 5 takviye ile tamamlayan Cimbom, milli araya averajla ikinci sırada girdi.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Üst üste 5. kez şampiyon olarak rekor kırmak isteyen sarı-kırmızılı takıma, müjdeli bir haber geldi.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

CUESTA GELİŞMESİ

Galatasaray'ın Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Dursun Özbek yönetimi, Kolombiyalı futbolcuyu Şubat 2025'te 8 milyon euro bonservis ücretiyle transfer etmişti.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Carlos Cuesta performansıyla beklentilerin altında kalmış ve maliyeti nedeniyle çok eleştirilmişti.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

BREZİLYA'YA GÖNDERİLDİ

27 yaşındaki oyuncu, Eylül 2025'te Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya 2 milyon 250 bin euro kiralama ücreti karşılığında transfer oldu.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Oyuncunun 31 Aralık'ta bitecek sözleşmesinde 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

G.SARAY'A MÜJDE

Takvim'de yer alan habere göre; Vasco da Gama'nın Cuesta'nın satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Oyuncunun bonservisiyle gönderilmesi halinde Galatasaray'ın kasasına kiralama ücretiyle birlikte toplam 8 milyon euro girecek.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Bunun gerçekleşmesi halinde Galatasaray Cuesta'dan zarar etmemiş olacak.

Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan oyuncu, sarı-kırmızılı formayı 9 maçta giymiş, 566 dakika süre almıştı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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