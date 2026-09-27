Galatasaray’a Cuesta piyangosu! Cimbom zarar etmeyecek...

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla çıktı. Yaz transfer dönemini 5 takviye ile tamamlayan Cimbom, milli araya averajla ikinci sırada girdi. Üst üste 5. kez şampiyon olarak rekor kırmak isteyen sarı-kırmızılı takıma, müjdeli bir haber geldi. CUESTA GELİŞMESİ Galatasaray'ın Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Dursun Özbek yönetimi, Kolombiyalı futbolcuyu Şubat 2025'te 8 milyon euro bonservis ücretiyle transfer etmişti. Carlos Cuesta performansıyla beklentilerin altında kalmış ve maliyeti nedeniyle çok eleştirilmişti. BREZİLYA'YA GÖNDERİLDİ 27 yaşındaki oyuncu, Eylül 2025'te Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya 2 milyon 250 bin euro kiralama ücreti karşılığında transfer oldu. Oyuncunun 31 Aralık'ta bitecek sözleşmesinde 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor. G.SARAY'A MÜJDE Takvim'de yer alan habere göre; Vasco da Gama'nın Cuesta'nın satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi. Oyuncunun bonservisiyle gönderilmesi halinde Galatasaray'ın kasasına kiralama ücretiyle birlikte toplam 8 milyon euro girecek. Bunun gerçekleşmesi halinde Galatasaray Cuesta'dan zarar etmemiş olacak. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan oyuncu, sarı-kırmızılı formayı 9 maçta giymiş, 566 dakika süre almıştı.