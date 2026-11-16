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Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig temsilcisi, Brezilyalı yıldız için 35+3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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YUSUF TURHAN
Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:02
Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

Galatasaray'ı devre arasında hareketli günler bekliyor.

Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

Aslan, orta sahaya takviye yapmayı planlarken bu sezon Okan Buruk'un gözünden düşen Gabriel Sara'ya Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

Özellikle Aleksey Batrakov'un transferiyle yedek kulübesine mahkum olan Brezilyalı oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

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Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

ASTON VILLA İSTİYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, 27 yaşındaki yıldızı istiyor.

Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

Ada temsilcisinin, bu transferi bitirmek için sarı-kırmızılı yönetimin kapısını hatırı sayılır bir rakamla çalmaya hazırlandığı bildirildi.

Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

35+3 MİLYON EURO

Habere göre İngiliz ekibinin Aslan'a 35 milyon Euro bonservis bedeli ve 3 milyon Euro da şarta bağlı bonus teklif edeceği ifade edildi.

Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

İki kulüp arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği vurgulandı.

Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

FARKLI TALİPLERİ DE VAR

Yine İngiltere'den Brighton da Sara'yı gündemine alırken İtalya Serie A'dan Roma ve Napoli'nin de Sambacı'yı listesine dahil ettiği belirtildi.

Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu Ağustos 2024'te Norwich City'den 18 milyon Euro bedelle renklerine bağlamıştı.

Galatasaray’a Gabriel Sara piyangosu! 35+3 milyon Euro

2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sara, bu sezon 15 maçta forma giyerken 2 gol, 6 asist kaydetti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #GABRİEL SARA #TRANSFER