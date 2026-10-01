Galatasaray’a kötü haber! “Fenerbahçe maçına yetişmiyor”

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milli ara öncesi oynadığı son maçta Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Aslan'ın sakatlıklarla da başı dertte. 6 İSİM SAKATLANDI Sarı-kırmızılı takımda sezon başından bu yana 6 futbolcu, sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç'i sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. SINGO'DAN KÖTÜ HABER Geçen sezonun yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer edilen Singo, sakatlıklardan kurtulamıyor. Galatasaray'a geldiği günden beri birçok kez sahalardan uzak kalan oyuncudan kötü haber geldi. Sahalara ne zaman döneceği merakla beklenen Wilfried Singo ile ilgili flaş bir iddia geldi. SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihini duyurdu. FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA DÖNECEK Libero TV'ye konuşan Tüzemen, 'Singo, Fenerbahçe maçından sonra sahalara dönecekmiş, cam adam.' ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray oyuncuyu geçen sezonun yaz transfer döneminde 30.77 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, sakatlığı sebebiyle tam 200 gün sahalardan uzak kaldı. Singo bu sürede toplam 27 maçta sarı-kırmızılı takımı yalnız bıraktı. Tecrübeli savunmacının Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. AŞİL TENDONU İDDİASI YALANLANDI 25 yaşındaki futbolcunun dönüşünün beklenenden uzun sürmesi sonrası Singo'nun aşil tendonunu koptuğu iddia edilmişti. Galatasaray ise bu iddiayı yalanlamış ve yapılan açıklamada, 'Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz.' ifadelerine yer verilmişti.