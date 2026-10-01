Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’a kötü haber! “Fenerbahçe maçına yetişmiyor”

Galatasaray’a kötü haber! “Fenerbahçe maçına yetişmiyor”

Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.10.2026 19:07 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 19:30
Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Milli ara öncesi oynadığı son maçta Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Aslan'ın sakatlıklarla da başı dertte.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

6 İSİM SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı takımda sezon başından bu yana 6 futbolcu, sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

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Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Günay Güvenç'i sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

SINGO'DAN KÖTÜ HABER

Geçen sezonun yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer edilen Singo, sakatlıklardan kurtulamıyor.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Galatasaray'a geldiği günden beri birçok kez sahalardan uzak kalan oyuncudan kötü haber geldi.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Sahalara ne zaman döneceği merakla beklenen Wilfried Singo ile ilgili flaş bir iddia geldi.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Fildişili futbolcunun sahalara dönüş tarihini duyurdu.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

FENERBAHÇE DERBİSİNDEN SONRA DÖNECEK

Libero TV'ye konuşan Tüzemen, "Singo, Fenerbahçe maçından sonra sahalara dönecekmiş, cam adam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

25 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Galatasaray oyuncuyu geçen sezonun yaz transfer döneminde 30.77 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Fildişi Sahilli oyuncu, sakatlığı sebebiyle tam 200 gün sahalardan uzak kaldı.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Singo bu sürede toplam 27 maçta sarı-kırmızılı takımı yalnız bıraktı.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Tecrübeli savunmacının Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

AŞİL TENDONU İDDİASI YALANLANDI

25 yaşındaki futbolcunun dönüşünün beklenenden uzun sürmesi sonrası Singo'nun aşil tendonunu koptuğu iddia edilmişti.

Galatasaray’a kötü haber! Fenerbahçe maçına yetişmiyor

Galatasaray ise bu iddiayı yalanlamış ve yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır. Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#SÜPER LİG #KASIMPAŞA #FENERBAHÇE #GALATASARAY